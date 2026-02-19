Размер шрифта
Общество

Зависимый от «соли» хабаровчанин попался на выращивании конопли и психотропных грибов

МВД России: хабаровчанина уличили в выращивании конопли и грибов с псилоцином
Жителя Хабаровска уличили в выращивании конопли и грибов с псилоцином для дальнейшей продажи. Об этом сообщается на информационном интернет-портале министерства внутренних дел России.

По данным ведомства, к незаконному сбыту запрещенных веществ причастен 43-летний мужчина, зависимый от солевых наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его частном доме в Индустриальном районе и обнаружили пластиковые контейнеры и стеклянные банки с маслом каннабиса и марихуаной. Кроме того, у подозреваемого нашли плодовые тела грибов, содержащих психотропное вещество.

«Хабаровчанин признался, что выращивал «дурман-траву» и грибы для последующего сбыта», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что хабаровчанин также хранил у себя другие виды наркотиков. Их он приобрел для личного употребления.

«От прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения мужчина отказался. По данному факту сотрудники полиции составили в отношении него протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, <...> ему назначен административный штраф», — рассказали в МВД.

Более того, против мужчины возбудили уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Тюмени осудили члена банды, похищавшей наркоторговцев с целью вымогательства.
 
