Средства ПВО сбили дроны над Киришским районом Ленобласти

Дрозденко: в Киришском районе Ленинградской области сбили несколько дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По предварительной информации, пострадавших нет. Глава региона уточнил, что отражение воздушной атаки продолжается.

Незадолго до этого Дрозденко объявил в области режим беспилотной опасности. Он также предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Ленинградская область уже подвергалась атакам дронов. В начале января обломки беспилотника, подавленного средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), упали рядом с деревней Бережки, в том числе на территории компрессорной станции. Тогда обошлось без пострадавших.

Ранее в МИД РФ заявили об усилении атак Киева на фоне переговоров в Женеве.