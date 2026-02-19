Размер шрифта
Польша оценивает ущерб для возможных требований репараций к России

Шлапка: Польша соберет данные для иска, чтобы потребовать репарации от России
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Польша проводит научную работу по оценке потерь, чтобы в дальнейшем предъявить России требования о репарациях. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка, сообщает PolsatNews.

По его словам, исследование ведет Институт военных потерь. Работа направлена на установление масштабов ущерба, причиненного Польше. Шлапка отметил, что доступ к архивным материалам ограничен, что затрудняет всестороннее изучение документов.

Издание напоминает, что в 2022 году Варшава потребовала от Германии €1,3 трлн компенсации за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. Директор института Бартош Гондек, которому премьер-министр Дональд Туск поручил расследовать «исторические преступления России», заявил, что новое исследование будет более масштабным, чем работа по оценке преступлений нацистского режима, поскольку «советское господство» в Польше продолжалось более 40 лет.

Ранее Орбан сделал заявление о российских «репарациях».
 
