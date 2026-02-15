Свежие огурцы стали дороже манго и ананаса

Вокруг только и разговоров, что об огурцах. Вы думаете, я сгущаю краски? Нисколько. Вот недавняя новость: ростом цен на пупырчатые заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба, она же ФАС. Настолько, что направила ряд запросов крупнейшим производителям «овощей защищенного грунта» — в переводе на человеческий язык, тепличных.

Если вы, к примеру, небольшой олигарх или человек, который не ходит в магазин (мало ли, возможно, закупками занимается жена или домработница), объясню коротко, что происходит. Цены на огурцы летят в космос. Даже Росстат официально признал рост цен на популярный овощ на 43% за два месяца, а производители и эксперты оценивают этот рост в дикие 111% за тот же период. Средняя стоимость огурчиков превзошла экзотические ананасы, манго и даже свинину. По этому поводу неунывающие сограждане сразу напридумывали кучу мемов — облегчили ФАСу работу, сделали проблему более наглядной, молодцы.

Причины огуречного кризиса разнообразны. Не буду их все перечислять, скажу только, что многие факторы собрались вместе и сыграли свою роль. В том числе зима, когда, как известно, свежие овощи традиционно дорожают.

Меня во всей этой истории интересует одно: огурцы, в отличие от тех же помидоров, которые могут относительно долго ждать покупателя на магазинной полке, товар скоропортящийся. Зашла тут на днях в соседний супермаркет эконом-класса — полки под огурцами буквально ломятся, но цены сами знаете какие. Поэтому народ в очереди за этим тепличным чудо-овощем не стоит.

Получается, ретейлерам проще и выгоднее выбросить увядшие огурцы, чем снизить цену? На переработку они не годятся, лежат от силы дней пять, а что дальше?

Да что там огурцы — все остальное тоже стремительно дорожает. Эпоха показного потребления, которое так долго порицали сторонники осознанности, действительно подошла к концу. И если раньше было неловко хвастаться тем, что удалось урвать что-нибудь дешевое на маркетплейсе, то теперь все ровно наоборот: платить большие суммы за еду, одежду или сервисные услуги стало вроде бы как и неприлично. Ну уж рассказывать об этом — так точно. После того как я сообщила коллегам, во сколько теперь обходится моя стрижка, эти добрые люди принесли мне в подарок бюджетную краску для волос. Про ноготочки — самое главное средство против стресса для любой российской женщины — я вообще молчу. Конечно, до огуречных темпов ценам на маникюр далеко, но процентов на 40 за последние два года они тоже подросли.

И можно я не буду говорить про ЖКХ? Просто до сих пор не могу поверить цифре в последней квитанции — настолько она сильно изменилась. На работе теперь делимся лайфхаками, как отключить никому не нужное радио — оказывается, даже во второй четверти XXI века, в эпоху информатизации, компьютеризации и искусственного интеллекта, избавиться от радио — это целый квест в аналоговом режиме. И если в 2026 году я его пройду, буду считать год удачным.

В разговорах со знакомыми и друзьями появились новые темы — обсуждаем цены, скидки, кешбэки от разных банков, чем отличаются одни системы оплаты в рассрочку от других. В общем, теперь точно есть о чем поговорить, когда темы мужчин, детей, здоровья и политики кажутся исчерпанными и надоевшими. Ну сами понимаете: только обсудили огурцы за 300, а они уже за 500 или 700 — тут не соскучишься, надо постоянно быть в курсе событий.

Не знаю, как сейчас живут поставщики товаров и услуг, думаю, что им тоже непросто, но, на мой взгляд, некоторые просто офигели. Отнесла тут в ателье шубу, крючок оторвался. Так пришить его стоит 6,5 тыс.! Еще и еле уговорила мастера ее взять — там очередь из граждан, перешивающих старые шубы, тоже не за три копейки, как вы понимаете. Вот жду теперь свой крючок — недели три в лучшем случае. Сейчас вы скажете, что я могла бы и сама пришить. Вероятно, это следующий этап, но мне бы очень не хотелось. Написала — и в памяти всплыло смутное воспоминание о штопке. Помню, бабушка меня пыталась научить, но не преуспела в этом деле.

А если серьезно — мода на осознанное потребление появилась уже лет 10 назад, но по-настоящему ей следовали единицы. Теперь мы наконец-то получили возможность внедрить рациональный подход в свою жизнь. Не покупать миллионный «симпатичный свитерок» или стотысячный блеск для губ, а тратить деньги на что-то реально необходимое. По-настоящему радоваться приобретению, а не терять интерес уже на следующий день.

Все это не касается огурцов, конечно. Можно было бы тут предаться ностальгическим воспоминаниям о суровом советском детстве, когда появление первых длинных тепличных овощей становилось символом весны и они казались самой вкусной едой на свете, но я этого делать не буду. Не хочется возводить еду в культ и снова делать из нее предмет мечтаний. Предпочитаю, как сейчас, купить свежий огурец тогда, когда мне этого захочется. Хотелось бы не по цене ананаса, конечно, но будем верить, что компетентные органы сейчас быстренько со всем этим разберутся. А если нет, весна и лето не за горами — огурцы подешевеют, это точно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.