Зеленский порассуждал о будущем Украины в случае, если его не станет

Зеленский заявил, что Украина не падет, даже если его не станет

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что страна не будет разрушена, если его вдруг не станет. Глава государства порассуждал о таком развитии событий в ходе интервью с британским журналистом Пирсом Морганом, запись которого опубликована на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.

Как сказал Зеленский, Украина — это не один человек, а система институтов. При этом данные институты продолжают работать даже в условиях полномасштабного вооруженного конфликта.

Глава государства назвал главным приоритетом армию и в то же время обратил внимание, что устойчивость страны зависит и от ряда иных факторов. Среди них — состояние бизнеса и банковской системы, работа энергосистемы и водоснабжение, обеспечение киберзащиты.

19 февраля бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский будет вынужден уйти в отставку, если Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) соберет достаточно материалов о его прямом участии в соответствующих схемах. По словам экс-главы правительства, сейчас привлечь украинского лидера к расследованию мешает его статус. Но при появлении доказательств его участия в коррупционных схемах, «будет дана отмашка со стороны американцев, и никуда он не денется».

Ранее Зеленский заявил, что не держится за власть.