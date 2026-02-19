Размер шрифта
Зеленский порассуждал о будущем Украины в случае, если его не станет

Зеленский заявил, что Украина не падет, даже если его не станет
Thomas Peter/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что страна не будет разрушена, если его вдруг не станет. Глава государства порассуждал о таком развитии событий в ходе интервью с британским журналистом Пирсом Морганом, запись которого опубликована на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.

Как сказал Зеленский, Украина — это не один человек, а система институтов. При этом данные институты продолжают работать даже в условиях полномасштабного вооруженного конфликта.

Глава государства назвал главным приоритетом армию и в то же время обратил внимание, что устойчивость страны зависит и от ряда иных факторов. Среди них — состояние бизнеса и банковской системы, работа энергосистемы и водоснабжение, обеспечение киберзащиты.

19 февраля бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский будет вынужден уйти в отставку, если Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) соберет достаточно материалов о его прямом участии в соответствующих схемах. По словам экс-главы правительства, сейчас привлечь украинского лидера к расследованию мешает его статус. Но при появлении доказательств его участия в коррупционных схемах, «будет дана отмашка со стороны американцев, и никуда он не денется».

Ранее Зеленский заявил, что не держится за власть.
 
