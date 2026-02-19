Размер шрифта
Рой мошек погубил 68-летнего мужчину в Таиланде

В Таиланде не смогли спасти пожилого мужчину после укуса мошек в ногу
Hrazhynskaya Maryia/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде пожилой мужчина не выжил после встречи с роем мошек. Об этом сообщил местный новостной портал The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Лампанг. 68-летний местный житель обратился за помощью к врачам с жалобами на боль в ноге. В ходе обследования у него выявили небольшое воспаление, прописали лекарства и отпустили домой. Однако вечером того же дня мужчина вновь приехал в клинику и пожаловался, что боль в ноге усилилась.

Медики обратили внимание, что кожа на лице пациента приобрела неестественный фиолетовый оттенок, что указывало на серьезный воспалительный процесс в организме. Дополнительные анализы показали резкое снижение уровня сахара в крови и сепсис. Мужчину госпитализировали. Врачи неделю боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Врачи объяснили, что летальный исход наступил не из-за токсичности укусов мошек, а из-за инфекции, которая проникла в ранки. В связи с чем рекомендуется не игнорировать даже мелкие повреждения и сразу промывать их холодной водой. В случае появления температуры, изменения оттенка кожи и других симптомов следует сразу обратиться за квалифицированной помощью.

Ранее российского туриста на Бали не смогли спасти после укуса змеи.
 
