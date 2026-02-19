Россиянам пообещали, что мед не будет сильно дорожать

При благоприятном сценарии мед подорожает на 4-5% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если в этом году погодные условия будут благоприятными и урожай будет хорошим, цены на мед могут вырасти в среднем по России примерно по общему уровню инфляции — на 4-5%. Если урожай 2026 года станет рекордным за последние несколько лет, то цены вполне могут даже и снизиться. Цены на мед за период с декабря 2024 года по декабрь 2025-го выросли примерно на 10,5%. Это выше уровня инфляции, которая за год составила около 5,6%. Ключевой фактор роста подорожания меда — это особенности погодных условий в 2025 году», — отметил Балынин.

По его словам, наибольшие темпы роста цен на мед выявлены в Тульской области (+29,42%), в Еврейской автономной области (+29,59%), в Республике Крым (+30,23%), в Удмуртской Республике (+34,12%), в Карачаево-Черкесской Республике (+39,97%). При этом мед в 2025 году подешевел в Тюменской области (-1,17%), в Республике Адыгея (-1,42%), в Челябинской области (-9,7%), в Республике Алтай (-8,37%), в Чукотском автономном округе (-7,62%), добавил эксперт.

Балынин также фиксирует наличие вариативности цен в региональном разрезе: самые большие цены на мед в декабре 2025 года были в Чеченской Республике (1548,55 рубля), Камчатском крае (1360,86 рубля), Чукотском автономном округе (1304,72 рубля), Республике Дагестан (1136,85 рубля), в Республике Якутия (1123,48 рубля). Дешевле всего мед стоил в Республике Мордовия (413,02 рубля), в Орловской области (421,38 рубля), Самарской области (422,40 рубля), Волгоградской области (436,91 рубля), Курской области (448,84 рубля), оценил эксперт. По его словам, самое высокое значение цены примерно в 3,7 раза превышает самое низкое значение.

При покупке меда Балынин рекомендовал россиянам проверять упаковки, смотреть состав. Он поддержал запуск эксперимента по маркировке меда. По мнению эксперта, это внесет положительный вклад в контроль за качеством меда.

По данным ЦБ, годовая инфляция в России в 2025 году составила 5,6%. По оценке регулятора на 9 февраля, годовая инфляция достигла 6,3%.

Ранее сообщалось, что в России подешевело сливочное масло.