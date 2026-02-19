Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Экс-сотрудник ЦРУ сравнил важность переговоров для России и Украины

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: России не нужны переговоры с Украиной для победы
UAE Ministry of Foreign Affairs/Reuters

Москва, в отличие от Киева, не нуждается в урегулировании конфликта путем переговоров, поскольку и так одерживает верх. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

Эксперт оценил прошедшие в Женеве трехсторонние консультации с участием российской, украинской и американской делегаций.

«Они (Россия. — «Газета.Ru») участвуют в этих переговорах в надежде, что Украина придет в себя и поймет, что потеряет больше территорий, если будет продолжать», — отметил Джонсон.

По его мнению, Москва продолжит добиваться целей специальной военной операции (СВО), даже если переговоры с Киевом зайдут в тупик. Экс-сотрудник ЦРУ выразил уверенность, что при продолжении боевых действий Вооруженные силы России возьмут под контроль еще больше территорий. При этом Украина никаким образом не сможет получить преимущество в конфликте.

«К концу года они (российские войска. — «Газета.Ru») с большой долей вероятности закрепят за собой Одессу и Николаев», — сказал эксперт.

Джонсон добавил, что его не удивит, если ВС России к концу 2026 года окажутся в шаге от того, чтобы взять под контроль Киев.

Трехсторонние переговоры в Женеве состоялись 17 и 18 февраля. В первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал консультации как «тяжелые, но деловые». Как сказал украинский лидер Владимир Зеленский, сторонам удалось «почти договориться» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме рассказали о прогрессе на переговорах по урегулированию украинского кризиса.
 
Теперь вы знаете
Трудные переговоры в Женеве, туннель из США в Россию и алкоголь для веганов. Главное за 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!