Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: России не нужны переговоры с Украиной для победы

Москва, в отличие от Киева, не нуждается в урегулировании конфликта путем переговоров, поскольку и так одерживает верх. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

Эксперт оценил прошедшие в Женеве трехсторонние консультации с участием российской, украинской и американской делегаций.

«Они (Россия. — «Газета.Ru») участвуют в этих переговорах в надежде, что Украина придет в себя и поймет, что потеряет больше территорий, если будет продолжать», — отметил Джонсон.

По его мнению, Москва продолжит добиваться целей специальной военной операции (СВО), даже если переговоры с Киевом зайдут в тупик. Экс-сотрудник ЦРУ выразил уверенность, что при продолжении боевых действий Вооруженные силы России возьмут под контроль еще больше территорий. При этом Украина никаким образом не сможет получить преимущество в конфликте.

«К концу года они (российские войска. — «Газета.Ru») с большой долей вероятности закрепят за собой Одессу и Николаев», — сказал эксперт.

Джонсон добавил, что его не удивит, если ВС России к концу 2026 года окажутся в шаге от того, чтобы взять под контроль Киев.

Трехсторонние переговоры в Женеве состоялись 17 и 18 февраля. В первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал консультации как «тяжелые, но деловые». Как сказал украинский лидер Владимир Зеленский, сторонам удалось «почти договориться» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

