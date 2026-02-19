Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россияне стали чаще экономить на еде

Почти 80% опрошенных россиян стали сравнивать цены перед покупкой еды
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Россияне все чаще экономят на продуктах. Так, 78% опрошенных граждан стали чаще сравнивать цены перед покупкой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от X5 (есть у «Газеты.Ru»).

Также россияне начали чаще выбирать товары по акциям (64% респондентов) и внимательнее относиться к составу продуктов (57%). Опрошенные стали больше готовить дома (59%), питаться правильнее (35%) и чаще покупать готовую еду (23%).

При выборе товаров жители страны в первую очередь обращают внимание на цену (41%), акции и скидки (24%), а также срок годности (14%). Почти две трети опрошенных (62%) поделились, что читают состав продуктов чаще, чем раньше, а четверть — почти всегда.

Продуктовые покупки россияне чаще совершают в магазинах у дома (48%), а почти треть — в крупных супермаркетах (32%). Каждый десятый покупает необходимые товары по пути с работы домой.

Опрошенные поделились, что стали чаще покупать азиатские соусы (40%), зарубежную лапшу (36%) и экзотические фрукты (30%). Более того, почти половина респондентов (49%) начали покупать веганские или растительные продукты из-за интереса к новым вкусам (19%), заботы о здоровье (18%) и специальных предложений на товары данной категории в супермаркетах (5%).

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что в России подешевело сливочное масло.
 
Теперь вы знаете
Трудные переговоры в Женеве, туннель из США в Россию и алкоголь для веганов. Главное за 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!