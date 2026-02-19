Россияне стали чаще экономить на еде

Россияне все чаще экономят на продуктах. Так, 78% опрошенных граждан стали чаще сравнивать цены перед покупкой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от X5 (есть у «Газеты.Ru»).

Также россияне начали чаще выбирать товары по акциям (64% респондентов) и внимательнее относиться к составу продуктов (57%). Опрошенные стали больше готовить дома (59%), питаться правильнее (35%) и чаще покупать готовую еду (23%).

При выборе товаров жители страны в первую очередь обращают внимание на цену (41%), акции и скидки (24%), а также срок годности (14%). Почти две трети опрошенных (62%) поделились, что читают состав продуктов чаще, чем раньше, а четверть — почти всегда.

Продуктовые покупки россияне чаще совершают в магазинах у дома (48%), а почти треть — в крупных супермаркетах (32%). Каждый десятый покупает необходимые товары по пути с работы домой.

Опрошенные поделились, что стали чаще покупать азиатские соусы (40%), зарубежную лапшу (36%) и экзотические фрукты (30%). Более того, почти половина респондентов (49%) начали покупать веганские или растительные продукты из-за интереса к новым вкусам (19%), заботы о здоровье (18%) и специальных предложений на товары данной категории в супермаркетах (5%).

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что в России подешевело сливочное масло.