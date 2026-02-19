Размер шрифта
Зеленский назвал страну, в которой пройдут следующие мирные переговоры по Украине

Зеленский: следующая встреча по Украине снова состоится в Швейцарии
Следующие переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта вновь пройдут в Швейцарии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью YouTube-каналу Piers Morgan Uncensored.

Глава государства отметил, что, по информации, которой он владеет, следующая встреча так же состоится в Швейцарии.

Зеленский пояснил, что важно выбирать для переговоров именно страны Европы. По его словам, он всегда с уважением относится к Ближнему Востоку и другим странам, но считает, что если боевые действия идут в Европе, то и место для переговоров необходимо искать именно там.

18 февраля стало известно, что президента Украины разочаровали итоги трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом в Женеве. Зеленский хотел бы провести новый раунд встреч до конца февраля.

Ранее Зеленский высказался о прогрессе в «политических» вопросах с Россией.
 
