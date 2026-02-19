Размер шрифта
Таиландские военнослужащие обучатся в вузах Минобороны России

Посол Томихин: РФ и Таиланд продолжат контакты по военной линии в 2026 году
Royal Thai Army/AP

Российская Федерация и Таиланд планируют продолжить контакты по военной линии в текущем году, запланированы различные контакты и визиты сторон. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол России в островном королевстве Евгений Томихин.

По его словам, в настоящее время продолжается набор таиландских военнослужащих на обучение в военных высших учебных заведениях министерства обороны РФ. На 2026-2027-й учебный год уже готовится список кадетов и офицеров, которые отправятся на обучение в Россию.

Томихин также напомнил, что в прошлом году в Таиланд два раза заходили корабли российского Тихоокеанского флота. Были встречи и взаимные визиты на корабли российских и таиландских военных моряков, проводились совместные учения. Каждый раз прием был очень радушным со стороны таиландских военнослужащих, отметил посол.

Дипломат рассказал, что во время одного из заходов впервые в истории посещения Таиланда российскими военными кораблями на приеме судна ВМС РФ побывал командующий военно-морскими силами Таиланда.

Ранее посол России заявил, что россиянам, освобожденным из кол-центров в Мьянме, не грозит суд в Таиланде.
 
