Армия

Северокорейская армия получила десятки новых РСЗО с ИИ

ЦТАК: предприятия КНДР передали Ким Чен Ыну 50 новых РСЗО крупного калибра
KCNA

Рабочие оборонных предприятий КНДР передали съезду Трудовой партии Кореи 50 реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, установки калибра 600 мм были дополнительно произведены в течение двух месяцев в качестве подарка съезду партии. В церемонии передачи принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын.

Один из руководителей оборонно-промышленного комплекса заявил, что в РСЗО внедрены технологии искусственного интеллекта и системы комбинированного наведения. Ким Чен Ын поблагодарил работников предприятий и охарактеризовал установки как «точечное сверхмощное наступательное оружие», отметив, что они сочетают возможности реактивной артиллерии и точность тактических баллистических ракет.

После церемонии северокорейский лидер сел за руль одной из боевых машин и объехал выстроенную на площади технику.

25 декабря сообщалось, что Ким Чен Ын посетил место строительства стратегической атомной ракетной подводной лодки.

Ранее СМИ рассказали о новом «секретном оружии» Северной Кореи.
 
