19 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

19 февраля в России поздравляют с профессиональным праздником орнитологов, а в мире вспоминают о необходимости защиты морских млекопитающих. Гурманы чествуют сочетание шоколада и мяты, а армянские книголюбы дарят друг другу подарки. Какие еще праздники выпадают на 19 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 19 февраля

День орнитолога в России

19 февраля в России отмечается День орнитолога — профессиональный праздник специалистов по птицам. В этот день в 1983 году было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. Орнитологи занимаются изучением физиологии, поведения и распространения птиц, а также работают над их охраной и сохранением биоразнообразия. В этот день проводятся научные конференции, лекции и выставки, посвященные орнитологии.

Всемирный день защиты морских млекопитающих

Ежегодно 19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих, также известный как Всемирный день кита. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китобойной комиссией. Цель этого дня — привлечение внимания общественности к проблемам сохранения и защиты морских млекопитающих, таких как киты, дельфины, тюлени и морские котики. К празднику во многих странах проводятся просветительские мероприятия, направленные на информирование о важности сохранения морской экосистемы и ее обитателей.

Международный день перетягивания каната

Ежегодно 19 февраля отмечается Международный день перетягивания каната. Этот неофициальный праздник посвящен одному из древнейших видов спорта, история которого насчитывает тысячи лет. Перетягивание каната было популярно в различных культурах — от Древнего Египта до Китая. Сегодня оно продолжает объединять людей, символизируя командную работу и силу. Из ярмарочного развлечения оно превратилось в серьезную спортивную дисциплину: существует Международная федерация перетягивания каната, которая организует соревнования и следит за соблюдением правил, в том числе — антидопинговых.

День предотвращения плагиата

19 февраля в мире также отмечается День предотвращения плагиата, учрежденный в 2007 году Международным центром академической честности (ICAI). В этот день всех призывают обратить внимание на проблему воровства интеллектуальной собственности и подчеркивают важность уважения труда автора. Дата призвана помочь формировать культуру честности и уважения к интеллектуальной собственности как в академической, так и в профессиональной среде.

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День рождения синоптической карты

19 февраля 1855 года французский математик и астроном Урбен Леверье представил первую в мире карту погоды, положив начало современным методам метеорологического прогнозирования. Синоптические карты позволяют визуализировать атмосферные процессы и предсказывать изменения погоды, что важно для сельского хозяйства, транспорта и повседневной жизни людей.

День мятного шоколада

Гастрономический праздник, отмечаемый ежегодно 19 февраля, посвящен изысканному сочетанию шоколада и мяты. Этот дуэт покорил гурманов своим освежающим вкусом и гармоничным балансом сладости и прохлады. Считается, что мятный шоколад впервые представила в 1962 году швейцарская компания Nestlé, после чего он быстро завоевал популярность по всему миру. Сегодня его можно встретить в самых разных вариациях — от плиток и конфет до мороженого и горячих напитков.

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Какие праздники отмечаются 19 февраля в других странах

День дарения книг в Армении. Этот праздник был учрежден в 2008 году по инициативе Союза писателей Армении и приурочен ко дню рождения армянского поэта и писателя Ованеса Туманяна (1869–1923). В этот день принято дарить книги друзьям и близким, а также проводить литературные мероприятия, направленные на популяризацию чтения и армянской литературы.

День Васила Левского в Болгарии. Васил Левский (1837–1873) — национальный герой Болгарии, революционер, борец за освобождение страны от османского ига и организатор болгарского освободительного движения. Его настоящее — Васил Иванов Кунчев. Он был монахом, но, осознав необходимость борьбы за освобождение страны, отказался от духовного пути и посвятил себя революционной деятельности. Левский разработал сеть тайных комитетов, которые должны были подготовить людей к восстанию против османского господства. Но само восстание ему осуществить не удалось: Левский был схвачен турками, приговорен к казни и вскоре повешен.

Церковные праздники 19 февраля

День памяти святителя Фотия, патриарха Константинопольского. Православная церковь 19 февраля чтит память святителя Фотия, патриарха Константинопольского. Святитель Фотий (ок. 820–891) был выдающимся богословом и ученым своего времени. Он сыграл ключевую роль в распространении христианства среди славянских народов и укреплении православной веры. В этот день в храмах проводятся богослужения, посвященные его памяти.

close Чудесное спасение Фотием Константинополя при помощи Ризы Богоматери.Миниатюра из Радзивилловской летописи, конец XV века Public Domain

День памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк жили в VI веке в палестинском монастыре близ Газы во времена императора Юстиниана I. Варсонофий, посвятивший 50 лет молитве и уединению в тесной келье, обладал даром прозорливости и чудотворения. К нему часто приезжали монахи и миряне за духовными наставлениями. Его ученик Иоанн, следуя примеру учителя, достиг высокого духовного статуса, за что получил прозвище Пророк. Варсонофий передавал ответы на вопросы через Иоанна. Их наставления впоследствии собрали в отдельную книгу.

День памяти Вукола, епископа Смирнского. Сведений о жизни Вукола сохранилось довольно мало. По одной из версий он был рукоположен в епископы города Смирны апостолом Павлом, по другой — это сделал евангелист Иоанн Богослов. По преданию, после смерти Вукола на его могиле выросло миртовое дерево, исцелявшее от болезней.

Народные праздники и приметы 19 февраля

Вукола Телятник или Жуколы

В народном календаре 19 февраля, когда церковь почитает Смирнского епископа Вукола, известно как Вукола Телятник или Жуколы. На Руси этот день связывали с заботой о домашнем скоте, особенно о коровах, ожидающих отела. Считалось, что с этого дня начинают появляться на свет телята. Хлев окуривали чабрецом, чтобы защитить скот от болезней, а стельным коровам давали лучший корм.

Приметы

Мороз в этот день обещал бурную весну и жаркое лето.

Какие исторические события произошли 19 февраля

1726 — по указу императрицы Екатерины I был создан Верховный тайный совет, ставший ключевым органом власти в России.

1793 — Екатерина II издала указ о разрыве дипломатических отношений с революционной Францией, запретив ввоз французских газет, журналов и книг.

1800 — Наполеон Бонапарт объявил королевский дворец Тюильри своей официальной резиденцией, закрепив свою власть в качестве первого консула Франции.

close Наполеон на параде гвардии перед дворцом Тюильри в Париже, Орас Верне (июль 1838 года) The State Hermitage Museum/Global Look Press

1841 — трагедия у берегов Англии: при крушении американского парусника «Govener Fenner», следовавшего из Ливерпуля в Нью-Йорк, погибли 122 человека.

1878 — Томас Эдисон получил патент на фонограф — одно из первых устройств для записи и воспроизведения звука.

1899 — основали Санкт-Петербургский политехнический институт, который стал одним из ведущих технических вузов России.

1921 — вышел первый номер газеты «Труд», ставший одним из крупнейших изданий для рабочих в СССР.

1938 — завершила работу первая в мире дрейфующая полярная станция «Северный полюс-1», которая собрала ценные научные данные об Арктике.

1954 — принят указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

1955 — открыто регулярное железнодорожное сообщение Москва — Берлин, связавшее две столицы.

2010 — католическая церковь причислила к лику святых Марию Маккиллоп, первую канонизированную святую Австралии.

Дни рождения и юбилеи 19 февраля

1473 — родился Николай Коперник (умер в 1543-м) — польский астроном, математик и механик, автор гелиоцентрической системы мира, изменившей представления о Вселенной.

1717 — родился Дэвид Гаррик (умер в 1779-м) — английский актер, драматург, директор театра «Друри-Лейн», реформатор британской театральной сцены.

close Английский актер и драматург Дэвид Гаррик Museum of London//Global Look Press

1876 — родился Константин Бранкузи (умер в 1957-м) — французский скульптор румынского происхождения, один из пионеров модернизма в искусстве.

1896 — родился Андре Бретон (умер в 1966-м) — французский писатель и поэт, основатель сюрреализма и автор «Манифеста сюрреализма».

1940 — родился Сапармурат Ниязов (умер в 2006-м), советский партийный деятель и первый президент независимого Туркмении, носивший титул Туркменбаши.

Кто отмечает день рождения

80 лет исполняется Юрию Антонову — советскому и российскому певцу, композитору, музыканту, народный артисту России, автору хитов «Не забывай», «Крыша дома твоего».

77 лет исполняется Тони Айомми — британскому гитаристу, основателю легендарной хеви-метал группы Black Sabbath, вдохновившему поколения рок-музыкантов.

72 года исполняется Кристине Фернандес де Киршнер — аргентинскому политику, президенту Аргентины (2007–2015), одной из самых влиятельных женщин-политиков Латинской Америки.

62 года исполняется Seal — британскому певцу, автору хитов «Kiss from a Rose» и «Crazy», обладателю нескольких премий «Грэмми».

close Английский певец и автор песен Сил IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagon/Global Look Press

58 лет исполняется Бенисио дель Торо — американскому актеру, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, известному по фильмам «Траффик», «Сикарио», «Стражи Галактики».

46 лет исполняется Витасу (Виталию Грачеву) — российскому и украинскому певцу, автору песни «7-й элемент», известному своим уникальным голосом.