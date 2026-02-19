Размер шрифта
США могут нанести удар по Ирану уже в эту субботу

CBS: армия США готова ударить по Ирану уже с субботы, Трамп еще не принял решение
Rahmat Gul/AP

Американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в субботу, 21 февраля, однако окончательное решение президент США Дональд Трамп пока не принял. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, в Белом доме продолжаются «динамичные и непрерывные» обсуждения. Администрация оценивает возможные риски эскалации, а также политические и военные последствия как применения силы, так и отказа от нее.

Источники CBS добавили, что в ближайшие три дня Пентагон будет перебрасывать часть своего контингента с Ближнего Востока — преимущественно в Европу или на территорию США. По их словам, это может указывать на подготовку к операции, однако не означает, что решение о ее начале уже принято.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. На фоне переговоров США наращивают военное присутствие в регионе, а Иран пригрозил возможностью перекрыть Ормузский пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США продолжили наращивать военную мощь на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном.
 
