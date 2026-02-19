США начали вывод войск из Сирии

WSJ: США приступили к выводу всех оставшихся военнослужащих из Сирии

США начали вывод всех оставшихся военнослужащих из Сирии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет примерно о 1 тысяче американских военных. Предполагается, что процесс вывода войск займет около двух месяцев.

В публикации подчеркивается, что решение не связано с ростом напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.

О выводе американских войск из Сирии газета WSJ писала еще в январе. Таким образом США завершают десятилетнюю операцию в стране.

В 2024 году в Сирии сменилась официальная власть. 8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». Политик покинул страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

В январе 2026 года президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа подписал соглашение о прекращении огня и интеграции между правительством и Сирийскими демократическими силами. В феврале армия страны заняла несколько американских военных баз.

Ранее Пентагон не подтвердил информацию о полном выводе войск из Сирии.