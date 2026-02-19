Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

США начали вывод войск из Сирии

WSJ: США приступили к выводу всех оставшихся военнослужащих из Сирии
Baderkhan Ahmad/AP

США начали вывод всех оставшихся военнослужащих из Сирии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет примерно о 1 тысяче американских военных. Предполагается, что процесс вывода войск займет около двух месяцев.

В публикации подчеркивается, что решение не связано с ростом напряженности между Соединенными Штатами и Ираном.

О выводе американских войск из Сирии газета WSJ писала еще в январе. Таким образом США завершают десятилетнюю операцию в стране.

В 2024 году в Сирии сменилась официальная власть. 8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». Политик покинул страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

В январе 2026 года президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа подписал соглашение о прекращении огня и интеграции между правительством и Сирийскими демократическими силами. В феврале армия страны заняла несколько американских военных баз.

Ранее Пентагон не подтвердил информацию о полном выводе войск из Сирии.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!