Два человека ранены при атаке дронов в Брянской области

В Брянской области в результате атаки реактивных беспилотников самолетного типа пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, удар пришелся по селу Лопушь Выгоничского района. Ранения получили двое мужчин, их доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Губернатор уточнил, что в результате атаки повреждены пять частных домов и два автомобиля, одна баня полностью сгорела. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.

В понедельник вечером Богомаз сообщил, что в регионе отражали «самую мощную и массированную атаку». По его словам, запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России.

Губернатор рассказал, что после повреждений энергоструктуры была подключена резервная генерация. Тепло и энергоснабжение, пропавшие из-за атаки, восстановили в течение трех часов.

Ранее беспилотники атаковали Псковскую область.