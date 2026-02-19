Названы недружественные страны с наибольшим числом студентов в вузах РФ

Минобрнауки РФ: в российских вузах стало больше студентов из Латвии и Эстонии

Украина, Латвия и Эстония продолжают оставаться лидерами среди недружественных стран по количеству граждан, являющихся студентами вузов в России. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на статистику министерства науки и высшего образования РФ.

По данным ведомства, за последние годы в российских вузах уменьшилось количество студентов из недружественных государств. В 2024 году высшие учебные заведения на территории РФ посещали 3646 граждан Украины, в 2025 году этот показатель опустился до 2295.

Латвия и Эстония, в свою очередь, показали небольшой рост числа студентов. С 2024 по 2025 год число приехавших на учебу в Россию латвийцев увеличилось с 605 до 615, эстонцев — с 363 до 380. Количество обучающихся из Литвы, наоборот, сократилось — с 163 до 153.

Из материала следует, что всего в 2024 году российские вузы посещал 6521 гражданин недружественных стран. Аналогичный показатель за 2025 год составил 4983 студента.

«В сфере высшего образования международное сотрудничество РФ с недружественными странами продолжается, несмотря на то, что объемы его значительно сократились», — подчеркнули в Минобрнауки.

