«Даже если меня убьют»: Зеленский — о будущем Украины без него, Донбассе и гарантиях безопасности

Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что даже в случае его гибели Украина сохранит устойчивость. Он также высказался о переговорах в Женеве, проведении выборов и подходах к дипломатическому урегулированию.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в программе Piers Morgan Uncensored. Разговор опубликован на YouTube-канале проекта.

В беседе Зеленский затронул вопросы личной безопасности, перспектив мирных переговоров, территориальной повестки вокруг Донбасса, а также темы выборов во время военного положения.

«Страна — не один человек»

В интервью Зеленский заявил, что даже в случае его гибели это не приведет к «краху» государства, поскольку Украина — это система институтов, а не один человек. По его словам, службы безопасности сообщали ему о нескольких попытках покушения.

Зеленский заявил, что Москва заинтересована в смене руководства Украины и может использовать для этого как силовые, так и политические инструменты. Он отметил, что в случае достижения устойчивого прекращения огня сроком около двух месяцев он готов инициировать консультации с Верховной радой по вопросу избирательного процесса.

При этом, по его словам, ни общество, ни большинство депутатов не поддерживают проведение выборов во время военного положения. Он добавил, что парламент продолжает работу и сохраняет элементы политической конкуренции в условиях конфликта.

«Историческое дерьмо» и дипломатия

В интервью Зеленский заявил, что не намерен обсуждать исторические причины начала специальной военной операции. По его словам, у российского руководства были собственные мотивы для принятия решений, однако для Киева ключевой задачей остается прекращение боевых действий и переход к дипломатическому формату.

Он отметил, что имеет свое понимание того, почему «эта система» начала конфликт, однако добавил, что для завершения боевых действий ему «не нужно все это историческое дерьмо». По его словам, подобные дискуссии не приближают к договоренностям и могут использоваться для затягивания переговорного процесса. Зеленский подчеркнул, что считает приоритетом достижение решений, способных остановить боевые действия в текущий момент.

Российская сторона ранее объясняла начало СВО необходимостью обеспечения безопасности, защитой русскоязычного населения и недопущением расширения НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что исторические и политические предпосылки конфликта должны учитываться при обсуждении параметров урегулирования.

Женева и территориальный вопрос

В разговоре с Морганом украинский президент упомянул переговоры в Женеве. По его словам, у сторон существуют разные позиции по территориальному вопросу. Он отметил, что обсуждение прекращения огня может продвигаться проще, чем согласование политических параметров урегулирования.

Переговоры в Женеве проходили при участии представителей Украины, России и США, однако существенного прорыва достигнуто не было. Среди наиболее сложных тем назывались статус территорий и гарантии безопасности.

В интервью Зеленский заявил, что Украина «не может» пойти на сдачу Донбасса, назвав это вопросом «людей, ценностей и безопасности страны».

При этом на прошлой неделе журналист The Atlantic Саймон Шустер сообщил, что часть ближайшего окружения Зеленского не согласна с его позицией не уступать территории. Журналист отмечал, что это может говорить о возможности смены позиции украинского руководства по самому спорному вопросу — выводу войск из Донбасса.