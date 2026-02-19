ВСУ лишились сотни беспилотников во время ночной атаки России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 113 украинских беспилотников самолетного типа в России. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По информации ведомства, больше всего вражеских БПЛА было обнаружено и сбито в Брянской области — почти половина из атаковавших ночью страну — 50. Также 35 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировано над территорией Смоленской области, еще 12 БПЛА — над территорией Тверской области.

Кроме того, 10 беспилотников обезврежено в Новгородской области, четыре — в Ленобласти, два — в небе над Калужской областью.

16 февраля член Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что ВСУ накопили беспилотники для массированных атак и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы, пока им позволяют запасы БПЛА.

В то же время российские силовые структуры узнали о дисбалансе в количестве беспилотников и операторов, которые могут управлять ими, в рядах ВСУ. По информации источника, число специалистов по БПЛА снижается день ото дня из-за действий российских войск: в среднем ВСУ теряет ранеными около 500 операторов в месяц, а готовит около 300.

Ранее Сырский заявил, что беспилотники ВСУ наносят удары на 1,7 тысячи км вглубь России.