США стягивают крупнейшую с 2003 года авиагруппировку на Ближний Восток

Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток крупные силы авиации, формируя самую масштабную воздушную группировку в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник и полетные данные.

По данным издания, в последние дни в регион направлены истребители F-35 и F-22. Помимо этого, к зоне возможной операции следует еще один авианосец с ударной авиацией и средствами радиоэлектронной борьбы. Также перебрасываются самолеты управления и координации, а в предыдущие недели были развернуты ключевые системы противовоздушной обороны.

Собеседники газеты подчеркнули, что при всей готовности Вашингтона к возможным ударам по Ирану президент США Дональд Трамп окончательного решения пока не принял.

Источники WSJ добавили, что созданная группировка дает возможность проводить не разовую операцию, а длительную воздушную кампанию. В качестве примера приводится июньская операция «Полуночный молот», в рамках которой были нанесены удары по трем иранским ядерным объектам.

