Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

США стягивают крупнейшую с 2003 года авиагруппировку на Ближний Восток

WSJ: США стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времен войны в Ираке
US Navy Photo

Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток крупные силы авиации, формируя самую масштабную воздушную группировку в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник и полетные данные.

По данным издания, в последние дни в регион направлены истребители F-35 и F-22. Помимо этого, к зоне возможной операции следует еще один авианосец с ударной авиацией и средствами радиоэлектронной борьбы. Также перебрасываются самолеты управления и координации, а в предыдущие недели были развернуты ключевые системы противовоздушной обороны.

Собеседники газеты подчеркнули, что при всей готовности Вашингтона к возможным ударам по Ирану президент США Дональд Трамп окончательного решения пока не принял.

Источники WSJ добавили, что созданная группировка дает возможность проводить не разовую операцию, а длительную воздушную кампанию. В качестве примера приводится июньская операция «Полуночный молот», в рамках которой были нанесены удары по трем иранским ядерным объектам.

Ранее в Израиле призвали готовиться к войне из-за США.
 
Теперь вы знаете
Трудные переговоры в Женеве, туннель из США в Россию и алкоголь для веганов. Главное за 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!