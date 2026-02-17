Почему я не буду покупать квартиру своим детям

Если сегодня мы с вами посмотрим по сторонам, невольно может сложиться впечатление, что квартирный вопрос испортил не только москвичей — прошелся он и по питерцам, и по екатеринбуржцам, омичам, нижегородцам, владивостокцам… Словом, по людям вообще. Глядя на стоимость квадратного метра, перестаешь этому удивляться — так, по последним опросам, поколение миллениалов отметило вопрос с недвижимостью (точнее, проблему с недвижимостью!) в числе самых тревожащих наши умы и сердца. А что именно нас так тревожит? Давайте разбираться.

Как выяснилось, людей, кому немного за 30 и чуть меньше 60, больше всего волнует не столько собственное жилье (хотя и оно тоже), сколько квадратные метры, которые мы обязаны передать своим детям, когда они повзрослеют и выпорхнут из гнезда. Большинство россиян-миллениалов — по разным данным от 70% до 80% — имеют свои квартиры и даже дома; снимает недвижимость или живет с родственниками порядка 20% населения. То есть все не так уж и страшно. Но! Учитывая рост продолжительности жизни и рост (нет, РОСТ) стоимости квадратных метров, не очень понятно, что будет с детьми тех, кто на сегодняшний день спокойно живет в родных четырех стенах. Ведь почти половина из них в свое время получили недвижимость именно в наследство. А что теперь делать ребенку в таких семьях — ждать, простите, пока наступит черный день?

Естественно, на помощь подрастающим детям приходят родители: шесть из десяти наших с вами соотечественников уверены, что поучаствовать в частичном, а то и полном решении квартирного вопроса — святая обязанность и первоочередная задача мам и пап. Это крайне любопытно, учитывая, что по всему миру такая практика куда менее распространена и касается только очень, очень обеспеченных семей. У нас же необходимость выпускать дитятку в мир не только с высшим образованием (которое тоже год от года становится все менее доступным, хотя за деньги — да), но и с готовенькой квартиркой, ложится на плечи мам и пап со среднестатистическими доходами.

И вот вопрос — почему, собственно, так происходит? Ведь нам с вами — большинству из нас так точно — никто и ничего не покупал. Да, все действительно доставалось в наследство и в свое время. До этого момента мы снимали вскладчину с друзьями, перетаптывались у родителей же, играя по их правилам, снова снимали, копили, мечтали; Ни у одного моего знакомого нет на руках квадратных метров, которые ему подарили бы родители. Быть может, кто-то частично помогал с первоначальным капиталом, могли пойти на размен семейного гнезда. Но вот так чтобы взять и выплачивать ипотеку в течение жизни, а затем подарить условную однушку — нет.

А что такого, спросите вы. Вроде в этой практике в общем и целом нет ничего порочного — но это только в очень общем и целом.

При ближайшем рассмотрении мы имеем инфантильных зумеров, которым особенно и двигаться-то никуда не надо: образование им оплатили, квартиру купили, осталось только ежемесячное пособие какое-нибудь выбить.

К слову, об этом: подруга моей мамы с супругом платят собственному великовозрастному сыну дотацию за просто так — чтоб мальчик не голодал в своей берлоге, подаренной ему любящими предками. Свою скромную зарплату, которую «мальчик» 23 лет получает за непыльную работу, он тратит на развлечения.

Совсем дико выглядит ситуация, когда родители забывают о собственной жизни, которая происходит здесь и сейчас, и все деньги вкладывают в метры для дитятки. И снова из личного опыта: знакомая пара отказывает себе буквально во всем, не ездит в отпуск, не ходит по театрам, не справляет «взрослые» дни рождения — каждая сэкономленная копейка идет в счет погашения ипотечного кредита, чтобы в 18 лет ребеночек смог торжественно начать жить. Когда начнут жить его родители — не слишком понятно.

«Ну хорошо, когда нет возможности — понятно. А когда возможность купить недвижимость есть — что тут такого?» — спросите вы. Ничего такого, отвечу я. И все же психологи всего мира настоятельно советуют помогать — помогать, понимаете? — детям, а не делать за них все. Что такой подрощенный птенец сможет дать своим отпрыскам, когда придет время? Откуда у него будет опыт, силы, стремление? Как правило, ниоткуда — и обеспечивать внуков придется бабушкам и дедушкам.

Словом, товарищи, баба-яга против: я понимаю, что для своего кровиночки хочется самого лучшего, но у всего есть предел, и, кажется, я его четко вижу. Конечно, сказать легче, чем сделать, потому я уже сейчас, когда старший только пошел в школу, а младший еще не отправился в сад, начала формировать им первоначальный капитал для того, чтобы входить во взрослую жизнь было проще. И естественно, их всегда будет ждать отчий дом, где помогут чем могут.

Но отнимать у выросших детей возможность самостоятельно добиваться вершин, побеждать, зарабатывать, принося им все на блюдечке с голубой каемочкой — нет, этого я делать не буду.

И это «не буду» не из вредности вовсе, а благодаря крепкой вере в силы и способности собственных детей. Думается, что такая вера и помогает растить не инфантильных капризуль, но способных на поступки граждан.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.