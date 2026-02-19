Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве вырастут самые высокие с начала зимы сугробы

Синоптик Тишковец: высота сугробов в Москве достигнет рекордных 87 см
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Самые высокие с начала текущей зимы сугробы вырастут в Москве. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 19 февраля высота снежного покрова в российской столице увеличится на 32 см.

«[Она] достигнет: на ВДНХ — 75 см, на Балчуге — 83 см, Тушино — 84 см, МГУ — 87 см. Это будут самые большие сугробы с начала зимы, что вдвое выше климатической нормы, которая составляет 39 см», — отметил синоптик.

Тишковец обратил внимание, что в течение дня в Москве будет побит рекорд по высоте сугробов для 19 февраля. Прежний максимум был зафиксирован в 2024 году, тогда высота снежного покрова достигла 66 см.

«Вероятен и рекорд по снежному покрову для всего февраля, который был установлен в 1994 году — это 72 см», — добавил метеоролог.

18 февраля синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что в российской столице ожидается ухудшение погоды в виде снегопада и сильного ветра. Как она сказала, 19 февраля в городе «будет не просто плохая погода, а очень плохая погода». Согласно прогнозам, ветер усилится до 17 м/с.

Ранее москвичам рассказали о погоде, прогнозируемой на 21 и 22 февраля.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!