В Москве вырастут самые высокие с начала зимы сугробы

Самые высокие с начала текущей зимы сугробы вырастут в Москве. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 19 февраля высота снежного покрова в российской столице увеличится на 32 см.

«[Она] достигнет: на ВДНХ — 75 см, на Балчуге — 83 см, Тушино — 84 см, МГУ — 87 см. Это будут самые большие сугробы с начала зимы, что вдвое выше климатической нормы, которая составляет 39 см», — отметил синоптик.

Тишковец обратил внимание, что в течение дня в Москве будет побит рекорд по высоте сугробов для 19 февраля. Прежний максимум был зафиксирован в 2024 году, тогда высота снежного покрова достигла 66 см.

«Вероятен и рекорд по снежному покрову для всего февраля, который был установлен в 1994 году — это 72 см», — добавил метеоролог.

18 февраля синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что в российской столице ожидается ухудшение погоды в виде снегопада и сильного ветра. Как она сказала, 19 февраля в городе «будет не просто плохая погода, а очень плохая погода». Согласно прогнозам, ветер усилится до 17 м/с.

Ранее москвичам рассказали о погоде, прогнозируемой на 21 и 22 февраля.