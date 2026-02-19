Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно об обещании Зеленского Тихановской

Зеленский обещал Тихановской помогать белорусской оппозиции
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей недавней встречи с белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской пообещал ей политическую поддержку и заявил о готовности помогать оппозиционерам, бежавшим из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.

По данным СМИ, в конце января Зеленский и Тихановская впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе.

«Зеленский прямо заверил Тихановскую в политической поддержке и готовности содействовать планам ее «Объединённого переходного кабинета», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, во время встречи украинский лидер обсудил с Тихановской введение санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

18 февраля Украина ввела пакет санкций против Лукашенко. Зеленский утверждает, что во второй половине 2025 года российские военные развернули на территории Белоруссии систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности ВС РФ наносить удары по северным областям Украины.

Ранее Тихановская заявила о надежде «отвоевать» Белоруссию, ожидая победы Украины в конфликте с Россией.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!