Стало известно об обещании Зеленского Тихановской

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей недавней встречи с белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской пообещал ей политическую поддержку и заявил о готовности помогать оппозиционерам, бежавшим из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.

По данным СМИ, в конце января Зеленский и Тихановская впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе.

«Зеленский прямо заверил Тихановскую в политической поддержке и готовности содействовать планам ее «Объединённого переходного кабинета», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, во время встречи украинский лидер обсудил с Тихановской введение санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

18 февраля Украина ввела пакет санкций против Лукашенко. Зеленский утверждает, что во второй половине 2025 года российские военные развернули на территории Белоруссии систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности ВС РФ наносить удары по северным областям Украины.

Ранее Тихановская заявила о надежде «отвоевать» Белоруссию, ожидая победы Украины в конфликте с Россией.