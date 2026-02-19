Размер шрифта
Армия

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов через суд потребовал отправить его на СВО

«Ъ»: Тимур Иванов подал иск к министерству обороны из-за неотправки его на СВО
Илья Питалев/РИА Новости

Экс-замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов подал иск к своему бывшему ведомству и военному комиссариату Москвы в связи с игнорированием его заявления об отправке в зону СВО. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По имеющейся у издания информации, находящийся в следственном изоляторе Иванов еще в июле прошлого года подал заявление об отправке на СВО на должность, которая соответствует его воинскому званию майор. Через три месяца он получил отказ в связи с отсутствием в группировке войск «Запад» должности по его воинской специальности. В ноябре Иванов подал второе заявление, в котором выразил готовность служить на любой должности и в любом звании.

Как указывается в иске, до настоящего времени бывший заместитель министра так и не получил ответа на свое повторное обращение, который ему должны были представить в течение месяца. Иванов просит признать незаконным бездействие Минобороны, военкомата и Единого пункта отбора на контрактную службу и обязать их заключить с ним контракт.

11 февраля стало известно, что Мосгорсуд отменил обращение в доход государства части имущества, ранее конфискованного по делу Иванова.

Летом 2025 года суд признал бывшего замминистра обороны виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн рублей. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн рублей.

Ранее Тимур Иванов объяснил происхождение своих особняков.
 
