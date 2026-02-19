Размер шрифта
Общество

В Хабаровске грудничок обварился в кипятке

Amur Mash: семимесячный малыш обварился в кипятке в одном из домов Хабаровска
Vladimir Baranov/Global Look Press

Семимесячный мальчик обварился в кипятке в Хабаровске. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По информации журналистов, инцидент произошел в доме на Краснореченской улице. Три ребенка — грудничок и его сестры в возрасте пяти и семи лет — остались в квартире одни. Отец был на работе, а мать ушла за продуктами.

Старшая девочка осталась «за главную», но не уследила за маленьким братом. Предварительно, мальчик получил ожоги от горячей воды из радиатора отопления.

«Малыш в больнице. Полиция начала проверку», — отмечается в публикации.

7 февраля в Южно-Сахалинске двое подростков получили ожоги в подвале многоэтажного дома после прорыва трубы с кипятком. Подвальное помещение затопило водой в то время, когда в одной из кладовок дети ремонтировали мопед. Приятели успели выбежать на улицу, но все равно обварились. У одного из мальчиков диагностировали ожоги обеих ног второй степени, у второго — травму одной ноги. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Перми студент полтора часа пролежал в кипятке, потеряв сознание в душе.
 
