Пропавшие в Петербурге сестры найдены во Владимирской области. Их мать состоит в религиозной секте

Пропавшие в начале февраля сестры из Петербурга вместе с матерью найдены во Владимирской области, их жизни и здоровью ничего не угрожает. История получила широкий общественный резонанс после сообщений о возможной связи семьи с религиозным движением «Царская империя», последователи которого отказываются от документов и не признают государственные институты.

Петербургские следователи установили местонахождение двух сестер 11 и 18 лет, пропавших в Северной столице 9 февраля. Родители девочек развелись, дети жили с отцом и бесследно исчезли днем по дороге в школу. Сразу же появилась версия о том, что их убедила последовать за собой мать, состоящая в религиозной секте «Русская православная церковь — Царская империя» (к официальной РПЦ отношения не имеет). Эта версия подтвердилась.

«Женщина и две ее дочери были обнаружены во Владимирской области, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в главном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

Исчезновение девочек получило широкий общественный резонанс: об этой истории писали в СМИ, поисками занималась полиция и волонтеры «Лиза Алерт», необходимые распоряжения давал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Изначально предполагалось, что пропавшие могут находиться в Ульяновской области. Оперативники задержали нескольких членов секты, но девочек там не нашли.

На фоне поисков в сети появилась видеозапись, на которой Марина (старшая 18-летняя сестра) говорила о том, что вправе самостоятельно решать, где и с кем проживать. Младшая сестра Ирина и их мать находились рядом.

«По религиозным убеждениям я отказалась от документов и не пользуюсь ими. Но мой отец принуждал меня их брать и пользоваться», — рассказала Марина.

По ее словам, отец однажды разозлился на нее и сестру из-за того, что они отказывались пользоваться транспортной картой и электронным пропуском в школу. После этого, по словам Марины, они решили уехать вместе с матерью.

«Экстремистская группа раскольников»

Последователи религиозной секты «Русская православная церковь — Царская империя» утверждают, что живут «на святой Руси», не признают «безбожное государство», отказываются от образования и медицины, ожидают конца света в 2028 году. Обычно они живут в глуши, в старых деревенских домах без удобств, мужчины и женщины отдельно.

Основателем секты считается уроженец Казахстана Леонид Власов, который был четырежды судим и, в частности, отсидел девять лет за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

«Уведомляем вас, братья и сестры, что на территории Вознесенского благочиния работает экстремистская группа раскольников, именующая себя «Русская Православная Церковь — Царская империя». Организация проводит вербовку верующих с целью создания внутри Российской Федерации т. н. независимого государства «Триединая Русь», где Леонид Власов наделен титулом «державного патриарха и императора всея Руси», — говорилось в обращении Рязанской епархии в соцсетях в 2023 году.

В публикации отмечалось, что втягивание верующих людей в секту «сопровождается принуждением их к уничтожению своих документов, отказу от пенсий, социальных пособий, а так же медицинского лечения, людям запрещается работать на официальной работе и отдавать детей в школы». Завербованные приносили Власову присягу как императору и обещали служить ему до последней капли крови.

В комментарии для РИА Новости руководитель миссионерского отдела Симбирской епархии иерей Владимир Маняков пояснил, что след «Царской империи» прослеживается с 2018 года, в разные годы ее последователи пытались локализоваться в Псковской, Ярославской, Волгоградской и других областях. Позже они обосновались в селе Айбаши Старомайнского района Ульяновской области, где жила бабушка основателя секты Леонида Власова. Его последователи скупали дома и в соседних поселках.

Сейчас суд в Самаре рассматривает уголовное дело в отношении Власова по двум статьям Уголовного кодекса: части 2 статьи 239 («Создание некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей») и части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). В материалах суда указано, что вместе с ним по статье 239 УК РФ судят еще трех фигурантов.