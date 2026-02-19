В Госдуме рассказали, что делать при сбоях в работе аэропортов

При ограничениях или сбоях в работе аэропортов действует установленный порядок. Если задержка или отмена рейса происходит по вине перевозчика, авиакомпания обязана обеспечить пассажиров питанием, размещением в гостинице при длительной задержке и при необходимости возвратом средств или перебронированием. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Он призвал россиян сохранять все чеки для последующих компенсаций.

«Если ограничения связаны с внешними факторами — погодой, мерами безопасности, ограничениями воздушного пространства — это, как правило, квалифицируется как обстоятельства непреодолимой силы. В этом случае компенсации в виде штрафов не применяются, но базовые обязанности по обслуживанию пассажиров: вода, питание, размещение при длительной задержке сохраняются. Для перевозчиков такие сбои означают дополнительные расходы: простой воздушных судов, перераспределение экипажей, расходы на обслуживание пассажиров, нарушение расписания. Для аэропортовой инфраструктуры — снижение оборота и рост операционных издержек», — отметил Кривоносов.

Он сказал, что из-за сбоев возможен дефицит мест на отдельных направлениях из-за перераспределения воздушных судов и экипажей. Это может приводить к росту цен на ближайшие даты, предупредил Кривоносов. Однако системного и долгосрочного влияния на стоимость билетов, как правило, не возникает, если ограничения носят временный характер: рынок достаточно быстро балансируется, подчеркнул депутат. Также может происходить перераспределение спроса на железнодорожный транспорт или альтернативные аэропорты, добавил парламентарий.

Он уточнил, что чаще всего дополнительные расходы россиян связаны с вынужденным размещением в гостинице, питанием, трансфером между аэропортами, потерей стыковок и необходимостью перебронирования. Кривоносов призвал понимать, что при задержке рейса базовые услуги обязан обеспечить перевозчик. Если пассажир понес расходы самостоятельно, необходимо сохранять чеки — они могут быть основанием для последующей компенсации, сказал депутат.

Он дал практические советы туристам:

— Оформлять страховку, включающую риски задержки или отмены рейса, особенно при сложных маршрутах и международных поездках.

— Всегда обращаться к представителю авиакомпании официально — через стойку информации или письменное обращение, фиксируя номер заявки.

— Сохранять все документы: посадочные талоны, маршрут-квитанции, чеки за гостиницу, питание, транспорт.

— Направлять претензию перевозчику в установленные законом сроки — как правило, в течение шести месяцев по внутренним перевозкам.

— При сложных стыковках закладывать разумный временной резерв.

Ситуации со сбоями в авиаузлах, безусловно, создают временные неудобства, но действующее законодательство достаточно четко регулирует права пассажиров, заключил Кривоносов. «Наша задача — обеспечить их защиту и прозрачность процедур взаимодействия с перевозчиками», — подытожил депутат.

Ранее в Росавиации допустили корректировки расписания в московских аэропортах из-за снегопада.