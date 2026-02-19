Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Госдуме рассказали, что делать при сбоях в работе аэропортов

Депутат Кривоносов посоветовал сохранять все чеки при сбоях в работе аэропортов
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

При ограничениях или сбоях в работе аэропортов действует установленный порядок. Если задержка или отмена рейса происходит по вине перевозчика, авиакомпания обязана обеспечить пассажиров питанием, размещением в гостинице при длительной задержке и при необходимости возвратом средств или перебронированием. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Он призвал россиян сохранять все чеки для последующих компенсаций.

«Если ограничения связаны с внешними факторами — погодой, мерами безопасности, ограничениями воздушного пространства — это, как правило, квалифицируется как обстоятельства непреодолимой силы. В этом случае компенсации в виде штрафов не применяются, но базовые обязанности по обслуживанию пассажиров: вода, питание, размещение при длительной задержке сохраняются. Для перевозчиков такие сбои означают дополнительные расходы: простой воздушных судов, перераспределение экипажей, расходы на обслуживание пассажиров, нарушение расписания. Для аэропортовой инфраструктуры — снижение оборота и рост операционных издержек», — отметил Кривоносов.

Он сказал, что из-за сбоев возможен дефицит мест на отдельных направлениях из-за перераспределения воздушных судов и экипажей. Это может приводить к росту цен на ближайшие даты, предупредил Кривоносов. Однако системного и долгосрочного влияния на стоимость билетов, как правило, не возникает, если ограничения носят временный характер: рынок достаточно быстро балансируется, подчеркнул депутат. Также может происходить перераспределение спроса на железнодорожный транспорт или альтернативные аэропорты, добавил парламентарий.

Он уточнил, что чаще всего дополнительные расходы россиян связаны с вынужденным размещением в гостинице, питанием, трансфером между аэропортами, потерей стыковок и необходимостью перебронирования. Кривоносов призвал понимать, что при задержке рейса базовые услуги обязан обеспечить перевозчик. Если пассажир понес расходы самостоятельно, необходимо сохранять чеки — они могут быть основанием для последующей компенсации, сказал депутат.

Он дал практические советы туристам:

— Оформлять страховку, включающую риски задержки или отмены рейса, особенно при сложных маршрутах и международных поездках.
— Всегда обращаться к представителю авиакомпании официально — через стойку информации или письменное обращение, фиксируя номер заявки.
— Сохранять все документы: посадочные талоны, маршрут-квитанции, чеки за гостиницу, питание, транспорт.
— Направлять претензию перевозчику в установленные законом сроки — как правило, в течение шести месяцев по внутренним перевозкам.
— При сложных стыковках закладывать разумный временной резерв.

Ситуации со сбоями в авиаузлах, безусловно, создают временные неудобства, но действующее законодательство достаточно четко регулирует права пассажиров, заключил Кривоносов. «Наша задача — обеспечить их защиту и прозрачность процедур взаимодействия с перевозчиками», — подытожил депутат.

Ранее в Росавиации допустили корректировки расписания в московских аэропортах из-за снегопада.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!