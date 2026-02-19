Маршал Жуков возглавил рейтинг героев Дня защитника Отечества

Для большинства россиян День защитника Отечества прежде всего связан с исторической памятью и преемственностью подвига: 55% респондентов считают ключевым смыслом праздника сохранение памяти о героях разных эпох. Это показало исследование центра FEEDBACK, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Праздник чаще всего ассоциируется с действующей армией — этот образ называют 61% опрошенных. Также среди ключевых символов государственная символика — флаг, герб и гимн Российской Федерации (32%) и Красная звезда (21%).

Исследовательский центр FEEDBACK

В целом День защитника Отечества в общественном сознании прежде всего связан с современными героями (111% суммарно) и военными личностями периода Российской империи (91% суммарно). При этом 3% участников опроса в свободных ответах связывают этот день с близкими, прошедшими войну. Маршал Георгий Жуков возглавил рейтинг героев 23 Февраля — его выбрали 47% половина россиян. Популярны также оказались великий русский полководец Александр Суворов и действующие участники СВО.

По результатам фокус-групп, в Москве и Московской области образ защитника чаще персонализирован и связан с ветеранами и действующими военными, а в регионах он трактуется шире и включает гражданских специалистов.

В День защитника Отечества более половины россиян (58%) в первую очередь поблагодарили бы непосредственных участников СВО.

Практики поздравлений с 23 Февраля заметно различаются в зависимости от региона: по результатам фокус-групп, в Москве и Московской области поздравления чаще носят индивидуальный и адресный характер, тогда как в регионах — в большей степени воспринимаются как формальная традиция.

При этом, говоря о реальной поддержке защитников Отечества, респонденты отдают приоритет не символическим жестам, а системным мерам (129% суммарно), например, развитие государственной социальной поддержки (71%) и программы медицинской и психологической реабилитации после службы (58%). Также эффективными форматами помощи россияне считают сохранение исторической памяти (44%) и материальную помощь семьям защитников (39%).

Оценка действующих мер поддержки также различается по регионам. Согласно результатам фокус-групп, в Москве и Московской области систему поддержки ветеранов в целом оценивают положительно, одновременно подчеркивая необходимость более адресного и точечного подхода, а в регионах чаще говорят о нехватке информации о существующих мерах поддержки и выражают обеспокоенность условиями жизни ветеранов.

77% респондентов ответили, что будут или уже прививают своим детям уважительное отношение к 23 Февраля, при этом 47% согласны с тем, что в образовательных учреждениях 23 февраля важнее говорить о взаимопомощи и безопасности в повседневной жизни, чем о военных событиях.

Подходы к обсуждению праздника в системе образования различаются по регионам. Согласно фокус-группам, в Москве и Московской области разговор о 23 Февраля чаще связывают с темами патриотизма, передачи ценностей и роли мужчины в семье, а в регионах акцент смещается в сторону истории возникновения праздника и достижений страны в разных сферах.

Различия проявляются и в отношении к выбору ребенком военной карьеры: результаты фокус-групп демонстрируют, что в Москве и Московской области решение ребенка связать свою жизнь с профессиональной военной службой чаще вызывает тревогу и опасения, тогда как в регионах такой выбор в большей степени воспринимается как обоснованный и социально значимый жизненный путь.

