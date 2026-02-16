Полезная «Карма»: в России запущен первый трекер для чекапа финансового здоровья

Финграмотность как часть жизни

Финансовое здоровье россиян — в фокусе внимания и государства, и экспертного сообщества. Реализуемая в нашей стране Стратегия повышения финансовой грамотности до 2030 года призвана сформировать финансовую культуру населения, которая включает ценности, установки и поведенческие практики.

«Мы хотим, чтобы люди были финансово здоровы, потому что финансовая грамотность — это основа устойчивой экономики России. Но недостаточно сформировать ценности — нужно сделать так, чтобы граждане использовали навыки «на автомате». Если люди будут анализировать доходы и расходы, планировать траты, они смогут создавать сбережения, инвестировать и, соответственно, управлять личными финансами», — отметил Эльман Мехтиев, гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности.

Эксперты констатируют: многие россияне понимают, что финансовая грамотность важна для благополучия их семей, растет уровень финансовой культуры, но в реальности человек может победить в олимпиаде по финграму и после этого отдать деньги мошенникам.

Одних знаний недостаточно — стоит прививать гражданам правильные привычки. Финансовая грамотность должна стать естественной частью повседневной жизни, уверена глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Необходимо заложить фундамент для формирования финансового здоровья россиян — способности управлять деньгами осознанно, без стресса, достигать целей, быть устойчивым к рискам, поддерживать стабильность своего благосостояния и психологического благополучия. К такому выводу пришли участники экспертной дискуссии, организованной в конце 2025 года БКИ «Скоринг Бюро» и Фондом «Сколково».

Измерить температуру финансам

Финансовое здоровье сравнимо с физическим: чем стабильнее положение, тем увереннее человек себя чувствует и тем больше способен сделать. И, наоборот, чрезмерная кредитная нагрузка, растущие долги, отсутствие финансовой подушки ухудшают самочувствие и делают его более уязвимым перед трудностями.

Но если физическое здоровье мы можем легко проверить (сдать анализы, измерить давление и т.д.) и поправить, то для оценки финансового здоровья инструментов пока недостаточно, считают аналитики рынка.

«В отличие от физического здоровья, в финансах у человека нет понятных ориентиров. Рынок говорит с ним языком отчетов и цифр, которые не дают целостного представления и не всегда могут быть интерпретированы в полной мере. Даже кредитная история, по которой кредиторы оценивают заемщика, отражает лишь его отношения с финорганизациями, но не дает полной картины», — констатирует Олег Лагуткин, гендиректор БКИ «Скоринг Бюро».

Возникает вопрос — как рядовому гражданину провести чекап финансового здоровья. По словам Павла Новикова, управляющего директора Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково», в обществе есть стабильный спрос на безопасные инструменты, которые позволят оценить свое финансовое положение и возможные риски, а также сделать отношения с коллегами и партнерами более прозрачными и доверительными. Таковы результаты совместного исследования Фонда «Сколково» и «Скоринг Бюро».

До недавнего времени в нашей стране не было трекеров финздоровья, которые бы собирали финансовые данные и помогали их интерпретировать. На рынке присутствовал лишь ряд сервисов, дающих частичную информацию о финансовой дисциплине человека.

Например, кредитные рейтинги позволяют оценить долговую нагрузку и спрогнозировать, высок ли риск отказа банка. Но этого недостаточно — потребителям нужны понятные и доступные цифровые продукты для мониторинга и улучшения финансового здоровья, считает Мехтиев.

В начале 2026 года презентовали бесплатный трекер финансового здоровья — приложение «Карма», первый в России интерактивный цифровой сервис, позволяющий пользователю не просто получить личный кредитный рейтинг, а оценить благосостояние в целом и узнать, как повысить свою финансовую надежность.

Продукт «Карма» разработан на базе одного из крупнейших квалифицированных БКИ России — «Скоринг Бюро».

«Карма» появилась в ответ на запрос рынка: людям не хватает ясности и прозрачности в понимании своего финансового профиля. Сервис рассчитывает многофакторный показатель, помогающий увидеть свое финансовое состояние в динамике, получить конкретные рекомендации и при желании поделиться данными с теми, кому это важно», — объяснил Александр Скабара, директор направления по развитию продуктов для физлиц.

close Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Как работает трекер?

Пользователь скачивает мобильное приложение «Карма» из RuStore или других удобных магазинов приложений. Также можно зайти в сервис на сайте разработчика. Главное условие для расчета показателя и оценки факторов — авторизация через «Госуслуги».

Система проанализирует платежи по кредитам, штрафы, оплату налогов и ЖКУ, решения судов и наличие долгов в базе судебных приставов, проверит, не запущена ли процедура банкротства, не оформлено ли имущество в залог и не арестованы ли счета.

«Карма» предоставляет многомерную оценку на основе вашей платежной дисциплины за последние три года и не зависит от вашей зарплаты (программа не анализирует размер доходов и сбережений).

Приложение даст советы, как улучшить финансовую «карму» и какие правила стоит соблюдать лично вам.

Сервис подготовит аналитическую справку, которую можно скачать на смартфон или компьютер. Все персональные данные строго конфиденциальны и защищены. При желании своей «кармой» можно поделиться — приложение создаст QR-код, при сканировании которого человек перейдет на страницу с вашим финансовым профилем.

Зачем делиться финансовым профилем?

По данным ВЦИОМ, лишь 49% россиян считают, что большинству людей можно доверять — за последнюю пятилетку показатель доверия друг другу снизился более чем на 20%. А это напрямую влияет на экономическую активность, заставляет людей отказываться от сотрудничества из-за невозможности проверить коллег и партнеров, считает Новиков.

В связи с этим входит в практику проверка кредитной истории при трудоустройстве, повышении в компании, аренде жилья или сделках с недвижимостью.

Законодатели активно обсуждают инициативы по маркировке на сайтах знакомств лиц с непогашенной судимостью и просроченными кредитами. По оценке аналитиков, трекер финансового здоровья может стать полезным инструментом в вопросах взаимного доверия: приложение позволяет пользователю не только оценивать свое положение дел, но и выстраивать открытые отношения с другими людьми в разных бытовых ситуациях.

К примеру, можете поделиться финансовым профилем и доказать свою надежность работодателю, претендуя на желаемую вакансию. На основе данных о финансовой дисциплине вам смогут доверить более ответственную должность на текущем месте работы.

close Shutterstock

С помощью «Кармы» вы подтвердите финансовую надежность, арендуя жилье. При покупке квартиры на вторичном рынке, запросив финансовый профиль у продавца, узнаете, что он не банкрот и вы не потеряете недвижимость после покупки.

Обращаясь к исполнителю услуг с предоплатой, запросите его индекс «Кармы» и проверьте его благонадежность. Сервис также поможет выбрать надежного партнера на сайте знакомств — финансовая дисциплина может многое сказать о человеке, с кем вы хотите связать судьбу.

«Пока долги россиян бьют рекорды, а доверие между людьми рушится, рынок наконец предложил не просто очередной рейтинг, а работающий инструмент защиты. Запуск трекера «Карма» закрывает главное противоречие, озвученное экспертами: теперь у каждого есть понятный ориентир финансового здоровья, а не разрозненные цифры из отчетов. Это не просто чекап, а новый язык доверия — от найма и аренды до личных отношений», — отметил управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково» Павел Новиков.