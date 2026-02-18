«Величайшая сделка»: смогут ли Россия и США проложить тоннель между Аляской и Чукоткой?

В рамках переговоров по возобновлению экономического сотрудничества Соединенные Штаты обсуждают с Россией сделки на сотни миллиарды долларов, пишет британский журнал The Economist. В числе наиболее необычных проектов — строительство тоннеля под Беринговым проливом и создание крупного центра обработки данных с ядерной энергетической установкой. В Госдуме усомнились в реальности таких переговоров и сочли такие собщения «информационными вбросами».

Американская сторона обсуждает с Россией возможность создания крупного дата-центра на атомной энергии и строительство туннеля под Беринговым проливом, пишет британский журнал The Economist. Издание утверждает, что проекты могут стать частью «большой сделки» в рамках завершения украинского конфликта, снятия санкций и возобновления экономического сотрудничества.

«Америке предложили сделки по продаже арктической нефти и газа, редкоземельных руд, создания центра обработки данных с ядерной энергетической установкой и строительства тоннеля под Беринговым проливом. Выгода есть для обеих сторон», — говорится в публикации.

The Economist анализирует сделанное ранее президентом Украины заявление о том, что «Россия пообещала Америке сделки на сумму 12 триллионов долларов в обмен на смягчение санкций» и приходит к выводу, что сумма, вероятно, завышена. Однако возобновление экономического сотрудничества США и РФ возможно, хотя процесс может быть весьма непростым.

Издание утверждает, что после возвращения к власти Дональда Трампа между Россией и США параллельно шли два трека переговоров: официальные консультации по вопросам урегулирования конфликта на Украине и связанные с этим отдельные обсуждения потенциальных бизнес-сделок между представителями Кремля и Белого дома.

«На кону могут быть три приза: бум торговли, доступ к замороженным активам и возможность добывать природные ресурсы», — говорится в статье.

При этом, по оценке британского издания, даже при благоприятном сценарии объемы торговли и инвестиций будут значительно ниже предполагаемых цифр и составят около $340 млрд в год. The Economist напоминает, что «освободить российскую экономику от санкций проще на словах, чем на деле». За последние годы западные страны ввели против России около 23 тыс. санкций. Для снятия многих из них одного желания Дональда Трампа недостаточно, потребуется решение конгресса США, в котором много сторонников жесткой линии в отношении России.

Что известно о проекте тоннеля

О проекте тоннеля под Беринговым проливом, который соединит берега России и США, еще раз заговорили в октябре 2025 года с подачи спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

«Мы серьезно изучаем этот проект. Он достижим, это возможно сделать»,

— сказал Дмитриев в интервью CNN.

При этом он отметил, что перед началом реализации столь крупного проекта странам необходимо преодолеть политические противоречия.

В интервью РИА Новости ученый Виктор Разбегин, рассказал, что работа над техническими решениями по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов. Наиболее перспективная конструкция предполагает прокладку двух железнодорожных транспортных тоннелей и один сервисный тоннель со сбойками между ними для обслуживания. Из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трех частей: одна маленькая между островами — 4,5 километра, и две побольше, протяженность каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля (около 50 км).

Общая длина тоннеля может под Беринговым проливом может составить 98 — 112 километров, стоимость работ — от $7 млрд до $15 млрд.

«Просто информационный вброс»

Сообщения в СМИ о «величайшей сделке» в сфере экономики, которую Россия якобы предложила США для снятия американских санкций, является просто информационным вбросом. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Если такое предложение и существует, то оно несостоятельно», — сказал депутат, подчеркнув, что он о подобных переговорах не слышал.

Его коллега, также первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в комментарии «Газете.Ru» отметил, что без официальных заявлений и подтверждения от соответствующих органов власти говорить о реальных перспективах «величайшей сделки» преждевременно.

«Россия готова вести диалог, но только при условии, что он отвечает нашим долгосрочным интересам и способствуют развитию нашей экономики и укреплению позиций на международной арене», — сказал он.

По словам политолога-американиста Константина Блохина, Соединенным Штатам и России потребуется несколько десятилетий для строительства тоннеля на Аляску. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru. При этом проблемы могут возникнуть не в технической сфере, а в «переменчивости западного курса».

«После Трампа к власти может прийти какой-нибудь демократ, который поставит крест на этой задумке и снова наложит санкции на Россию», — отметил Блохин.