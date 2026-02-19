В России изменится порядок наблюдения за алкоголиками и наркоманами

Леонов: порядок наблюдения за алкоголиками и наркоманами изменится с 1 сентября

Порядок диспансерного наблюдения за пациентами с психическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков или алкоголя, изменится в России с 1 сентября 2026 года. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, с указанной даты будет введена система из четырех групп диспансерного наблюдения — в зависимости от вида употребляемых веществ.

Определять группу наблюдения, а также назначать профилактические, диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия будет врач — психиатр-нарколог.

Помимо этого, изменится периодичность диспансерных приемов. Пациентов, находящихся в ремиссии от одного до двух лет, планируется осматривать не реже одного раза в два месяца.

Леонов уточнил, что новый порядок будет действовать в России до 1 сентября 2032 года.

