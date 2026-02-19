Россиян предупредили об опасности сочетания блинов с алкоголем

Сочетание блинов и алкоголя дает серьезную нагрузку на ключевые органы — печень и поджелудочную железу. Чем грозит такое опасное сочетание и как минимизировать риски, «Газете.Ru» рассказала Екатерина Миронова, врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор».

Врач объясняет, что проблема кроется в двойной атаке на органы пищеварения.

«С одной стороны — блины. Это быстроусвояемые углеводы (мука, сахар), которые резко повышают уровень глюкозы в крови. На это реагирует поджелудочная железа, выбрасывая инсулин. Плюс жир (масло, сметана), для переваривания которого нужны ферменты поджелудочной и желчь от печени. А с другой стороны — алкоголь. Все силы печени бросаются на его обезвреживание», — говорит Миронова.

В итоге создается патологический круг: печень «занята» алкоголем и не может полноценно помочь с переработкой жиров, а поджелудочная вынуждена работать в авральном режиме, вырабатывая и инсулин для углеводов, и ферменты для жиров. Алкоголь также вызывает спазм сфинктера поджелудочной железы.

«Ее едкие ферменты, вместо того чтобы уйти в кишечник, могут начать переваривать саму железу с последующим развитием острого панкреатита», — предупреждает гастроэнтеролог.

Не все напитки одинаково вредны в этом дуэте. Эксперт выделяет три наиболее опасные категории.

Крепкий алкоголь (водка, коньяк). Высокая концентрация этанола вызывает мощный спазм протоков поджелудочной и максимально токсична для клеток печени, особенно в сочетании с жирной пищей.

2. Сладкое и крепленое (ликеры, сладкие вина, некоторые коктейли). Это тройной удар по поджелудочной: этанол + простые сахара из напитка + сахар или мед из блинов. «В итоге колоссальная нагрузка на поджелудочную железу», — подчеркивает Миронова.

3. Газированный алкоголь (шампанское, игристые вина, пиво). Пузырьки углекислого газа раздражают слизистую желудка, ускоряют всасывание алкоголя и усиливают метеоризм. «Это усугубляет чувство переполнения и тяжести», — отмечает врач.

Для людей с хроническими заболеваниями сочетание алкоголя и блинов может стать триггером опасных обострений.

При гастрите — алкоголь и горячий блин травмируют слизистую. «Почти гарантированно обострение, боль, изжога, тошнота».

При панкреатите — поджелудочная, и так еле работающая, получает задание, с которым заведомо не справится. «Риск острого панкреатита с некрозом».

При жировой болезни печени — орган уже заполнен жиром и уязвим. Алкоголь усиливает повреждение клеток, подталкивая болезнь к стадии воспаления и фиброза.

При нарушении углеводного обмена (преддиабет, диабет 2-го типа) — резкий скачок глюкозы от блинов с вареньем на фоне алкоголя, который сначала повышает, а потом может резко понизить сахар в крови. «Контроль сахара будет потерян».

Если полностью отказаться от спиртного не получается, можно следовать простым правилам, которые помогут уменьшить нагрузку:

Сначала поешьте. Никогда не пейте алкоголь на голодный желудок. Позвольте ферментам начать свою работу.

2. Выбирайте «правильные» начинки и напитки. Откажитесь от сладких начинок (джем, сгущенка) в паре со сладким алкоголем. «Лучше несладкая сметана, икра, рыба», — советует врач. Из напитков предпочтительнее сухое вино в умеренном количестве.

3. Соблюдайте паузу. «Сделайте перерыв. Сначала несколько блинов, потом, через время, бокал вина».

4. Пейте воду. Употребляйте много обычной негазированной воды между тостами, чтобы снизить интоксикацию и помочь пищеварению.

5. Помните об альтернативе. «Лучший напиток к блинам — это хороший чай или морс», — резюмирует врач-гастроэнтеролог Миронова.

