Финансист объяснил высокую инфляцию на Дальнем Востоке

Инфляция на Дальнем Востоке в 2–2,5 раза превышает показатели по стране из-за издержек на доставку товаров, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Основной драйвер — это логистика (удаленность региона от «Большой земли»). Издержки на доставку могут составлять до 20–30% стоимости товаров. К этому добавляется зависимость от импорта (из Китая прежде всего), низкая конкуренция на местном уровне, сезонность (зима, низкий сезон), регулирование тарифов ЖКХ, сдержанный рост доходов населения. Основное различие между регионами вносят товары и услуги, зависимые от географии и климата: продукты питания, транспорт, ЖКУ. Это следствие роста НДС, косвенных сборов и тарифов монополий. То есть такой крупный разрыв в инфляции с центром — это разовый эффект за счет сложения многих факторов», — отметил Селезнев.

По его словам, на долгом горизонте Дальний Восток продолжит дорожать быстрее центра просто в силу его географии, низкой плотности населения и самой структуры российской экономики.

По мнению финансиста, на местном уровне можно смягчить общие перекосы, например, прямо или косвенно субсидировать транспортные расходы бизнеса и населения, вводить стимулы для роста конкуренции, проводить либерализацию в части предпринимательства.

По итогам прошлого года ценовое давление на Дальнем Востоке в 2,5 раза превысило показатель в центральных регионах, сообщила газета «Известия». В Москве рост цен составил чуть ниже 3,7%, а на Камчатке — 9,5%. В целом по России инфляция снизилась, но остается выше цели ЦБ — около 5,6%.

Ранее годовая инфляция в России в январе 2026 года ускорилась до 6%.