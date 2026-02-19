Украинский чиновник объяснил таинственное происхождение сотен тысяч долларов

Врио председателя государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко хранил сотни тысяч долларов — он объяснил наличие у него крупной суммы в валюте тем, что нашел деньги в гараже бабушки. Об этом сообщает 368.media.

В публикации отмечается, что чиновник в 2024 году задекларировал $653 тыс. наличными. По словам Субботенко, он нашел деньги на даче, которую получил по наследству от бабушки, ее не стало в 2020 году.

Чиновник утверждает, что его родственники, у которых были деловые связи за рубежом, заработали эти средства.

По информации журналистов, бабушка Субботенко не занималась предпринимательством, она работала всю жизнь в государственной сфере на низовых должностях.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена, согласно декларации об имуществе за 2024 год, владеют $595 тыс. наличными, не считая средств на различных банковских счетах.

Ранее украинские СМИ назвали зарплату Зеленского.