Общество

Раскрыто, в каком возрасте россиянки чаще всего рожают первого ребенка

РИА Новости: россиянки в среднем рожают первого ребенка в 30 лет
Женщины в России в среднем рожают первого ребенка в возрасте 30 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЗАГС.

Как стало известно, средний возраст матери сегодня составляет 29,8 года, а отца — 29,5 года. Всего с начала 2026 года в России было подано 155 146 заявлений о регистрации рождения. Среди новорожденных 52% составляют мальчики, 48% — девочки. Из них почти в 1500 случаях рождались двойняшки.

Средний вес ребенка при рождении, согласно статистике, у мальчиков составляет 3413 граммов, у девочек — 3285 граммов. 40% матерей в этом году впервые родили ребенка, 30% — во второй раз, у 18% появился третий ребенок, у 12% — четвертый.

До этого Социальный фонд России назвал самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2025 году. Как выяснилось, новорожденных девочек в прошлом году чаще всего называли Софией, Евой, Анной, Марией и Варварой. Самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей, сообщили в Соцфонде.

18 февраля президент России Владимир Путин заявил, что улучшение демографии и народосбережение являются национальным приоритетом России на годы вперед.

Ранее демограф назвал способы повысить рождаемость в России.
 
