Психолог объяснила, нормально ли придумывать себе вторую жизнь и проживать ее в мыслях

Многие люди время от времени ловят себя на том, что мысленно проживают альтернативную жизнь — представляют другую карьеру, иные отношения или воображаемый успех. О том, когда это является вариантом нормы, а когда тревожным сигналом, «Газете.Ru» рассказала нейропсихолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля.

«Вы едете в метро и вдруг ловите себя на том, что последние 20 минут мысленно произносили речь на вручении награды. Или представляли, как встречаете бывшего — уже успешная, похудевшая, в идеальном платье. Или проживали целую альтернативную жизнь, где выбрали другую профессию, другого партнера, другую страну. Знакомо? Тогда у вас есть вопрос: это творческое воображение или что-то не так с головой?» — сказала специалист.

Как нейропсихолог, она успокоила: фантазировать об альтернативной жизни — нормально. Но есть нюансы.

По ее словам, наш мозг — машина для симуляций. Он постоянно моделирует возможные сценарии: что будет, если я скажу вот это? А если поступлю иначе? Эта способность помогала нашим предкам выживать — можно было «проиграть» опасную ситуацию в голове, не рискуя жизнью.

Префронтальная кора, отвечающая за планирование, и гиппокамп, хранящий воспоминания, работают в связке. Они берут кусочки прошлого опыта и собирают из них возможное будущее. Или альтернативное настоящее — ту самую «вторую жизнь».

С точки зрения нейробиологии грань между воспоминанием, планированием и фантазией размыта. Мозг использует одни и те же сети для всех трех процессов.

Эксперт подчеркнула, что фантазии об альтернативной жизни выполняют несколько важных функций. Это эмоциональная разрядка: представили, как высказали начальнику все, что о нем думаете? Напряжение снизилось, а работу вы не потеряли. Мозг «выпустил пар» безопасным способом. Это самопознание: о чем вы фантазируете — подсказка о ваших реальных желаниях. Постоянно представляете себя художником? Возможно, творчества не хватает в жизни.

Это репетиция: спортсмены давно используют визуализацию — мысленная тренировка активирует те же зоны мозга, что и реальная. Представляя успешное выступление, вы буквально готовите нейронные связи к нему. Это утешение: в трудные периоды фантазии работают как психологический амортизатор и дают передышку от реальности, которая временно невыносима.

Однако, по ее словам, фантазии становятся проблемой, когда начинают мешать реальной жизни. Если вы проводите в фантазиях несколько часов ежедневно и не можете остановиться — это сигнал.

«Фантазии мешают работать, учиться, поддерживать отношения? Вы откладываете дела, чтобы «досмотреть» очередной воображаемый сценарий? После фантазий вам становится хуже, а не лучше? Реальность кажется серой и бессмысленной по сравнению с тем, что в голове? Вы не можете остановить поток фантазий, даже когда хотите? Если вы узнали себя в этих пунктах, возможно, речь идет о так называемом дезадаптивном фантазировании (maladaptive daydreaming). Это не официальный диагноз, но феномен, который активно изучается и требует внимания», — пояснила Пуля.

Чрезмерное погружение в альтернативную реальность часто связано с тревожностью — реальная жизнь кажется непредсказуемой и пугающей, а в фантазиях все под контролем; с неудовлетворенностью — большим разрывом между тем, как хочется жить, и тем, как живется на самом деле; с избеганием — когда фантазии становятся способом не сталкиваться с болезненными эмоциями или нерешенными проблемами; с одиночеством — в воображаемом мире есть отношения, признание, близость, все то, чего не хватает в реальности.

Если фантазии — просто приятная особенность вашего внутреннего мира, ничего делать не нужно. Наслаждайтесь своим воображением, отметила специалист. Если же вы чувствуете, что «вторая жизнь» начинает вытеснять первую, стоит отследить триггеры — в какие моменты вы «проваливаетесь» в фантазии: скука, стресс, конфликт.

«Понимание триггера — первый шаг к управлению процессом. Важно также посмотреть на содержание: о чем вы фантазируете — это подсказка о том, чего вам не хватает в реальной жизни, и, возможно, пора что-то менять не в голове, а в реальности. Кроме того, можно добавить «заземления» — физическую активность, сенсорные практики, осознанность, все, что возвращает внимание в тело и в настоящий момент. Если фантазии стали навязчивыми или за ними стоит тревога, депрессия, непроработанные травмы — психолог поможет разобраться в причинах», — резюмировала Пуля.

