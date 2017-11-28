Южная Корея ответила Пхеньяну своими ракетами

Южная Корея провела учебные запуски ракет спустя несколько минут после того, как КНДР запустила баллистическую ракету. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.

По сообщению КНЧ, южнокорейские сухопутные войска, ВМС и ВВС провели 20-минутные учения возле Северной разграничительной линии.

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Уточняется, что в общей сложности Сеул запустил три крылатые ракеты, которые поразили цель одновременно.

Ранее КНДР вновь запустила баллистическую ракету, которая упала в Японском море.