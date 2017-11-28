Аваков посчитал ополченцев в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал численность ополченцев в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Действуют 1-й армейский корпус в Донецке и 2-й армейский корпус в Луганске... Всего на востоке Украины находятся свыше 35 тыс. человек», — сказал Аваков в ходе форума «Украина: в стремлении к равновесию» в Киеве.

Реклама

По его словам, численность этих формирований, структура, а также данные о имеющейся в их распоряжении бронетехники, минометов и ракетного вооружения известны украинской стороне благодаря деятельности разведки.

Аваков отметил, что на вооружении ополченцев есть 478 танков, 848 бронеавтомобилей, 750 минометов, 208 РСЗО, 363 противотанковых комплексов.

«Это больше, чем на вооружении Великобритании», — резюмировал глава украинского МВД.

Ранее депутат Рады предложил травить жителей Донбасса дихлофосом.