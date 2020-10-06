Поддерживает террористов: Асад обвинил Эрдогана

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает террористов в Сирии и Ливии.

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«Позвольте мне высказаться откровенно и четко. Эрдоган поддерживает террористов в Сирии, он поддерживает террористов в Ливии», — сказал сирийский президент в интервью РИА «Новости».

Сирийский лидер утверждает, что Эрдоган действительно перебросил боевиков из САР в Нагорный Карабах, где они участвуют в вооруженном конфликте.

Асад заверил, что Дамаск может подтвердить такую информацию.

Накануне РИА «Новости» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в сирийской оппозиции сообщило, что в Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Арабской республики, а тела 53 из них за день до этого доставили в САР.

Один из собеседников агентства рассказал, что в минувшие выходные в зону конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике направилась третья партия сирийских наемников: новая группа состоит из 430 человек.

Другой источник в оппозиции Сирии ранее сообщал РИА «Новости», что к 1 октября в Карабахе уже находились 322 «хорошо оснащенных» сирийских наемника.

О том, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебросили более 300 исламистов из Сирии ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, боевиков вывезли из района Алеппо и направляли в регион, где происходят боевые действия, через турецкий Газиантеп.

Париж заверил, что это доказанный факт. Как отметил глава Франции в ходе брифинга по итогам первого дня саммита ЕС, такой информацией располагает и Россия.

«Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Я обсуждал это с президентом [России] Владимиром Путиным, который подтвердил, что Россия также располагает этими данными», — констатировал Макрон.

Французский лидер назвал поведение Турции недостойным страны-члена НАТО.

По его мнению, действия Анкары совершенно неприемлемы. В этом случае красная линия уже пересечена, констатировал Макрон.

Он также сообщил, что его страна находится в тесном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ — Россией и США — по ситуации в Карабахе. Глава государства отметил, что французская сторона готовит совместно с этими странами мирные инициативы.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на такие заявления потребовал от Парижа извинений. Он утверждает, что у его государства нет наемников.

Переброску боевиков в зону конфликта обсуждал с членами Совета безопасности и Владимир Путин. Он выразил крайнюю обеспокоенность эскалацией боевых действий в регионе. «Переброска в Карабах боевиков из Сирии и Ливии делает ситуацию крайне опасной», — констатировал президент.

В Кремле призвали другие страны не подливать масла в огонь конфликта в Нагорном Карабахе, делая заявления о поддержке противоборствующих сторон. В Москве убеждены, что территориальные споры двух государств должны разрешаться дипломатическим путем.

Российский МИД также выразил озабоченность из-за сообщений о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах для непосредственного участия в столкновениях.

При этом замглавы МИД Азербайджана Фариз Рзаев называет утверждения об участии наемников из других стран на стороне республики не соответствующими действительности.

«У Азербайджанской Республики нет такой потребности», — пояснил он.

Активные вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, когда стороны обвинили друг друга в нападениях. С того момента боевые действия не прекращаются, в непризнанной республике погибают как военные, так и гражданские лица.

Вскоре после появления первых сообщений об эскалации конфликта Турция пообещала Азербайджану, что окажет любую помощь, о которой попросит Баку. На этом фоне Ереван призывает Анкару воздерживаться от вмешательства в двусторонний процесс. Как предупредила армянская сторона, если Турция применит в ходе конфликта истребители F-16, Армения даст ответ оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».