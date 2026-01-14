Росархив рассекретил все архивы дореволюционной эпохи

Глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов рассказал РИА Новости, что все архивы до 1917 года полностью рассекречены.

По его словам, постепенно открываются архивы времен гражданской войны и советской власти.

«Если обратиться к документам дореволюционной эпохи, до 1917 года, – у нас вообще секретных документов нет. Что было секретами, и большими, сейчас стало известно. Все тайное рано или поздно становится явным», — отметил Артизов.

Он добавил, что в архивы уже поступают новые документы 1990-х, 2000-х годов. Некоторые из них открыты, некоторые засекречены, но «и их когда-то будут рассекречивать».

5 января Артизов рассказал, что самым древним документом в Федеральном архивном агентстве России (Росархив) является Саввина книга — древнеславянская рукопись, памятник старославянского языка XI века.

Эта рукописная книга — один из первых кириллических документов, написанных славянским шрифтом по заказу новгородского посадника. Книга была в разных руках: монастыри, печатный двор. Она хранится в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в Москве.

Саввина книга — один из самых древних сохранившихся до наших дней кириллических документов. Как отметил Артизов, Остромирово Евангелие, которое считается древнейшим рукописным памятником, созданным на Руси, и хранится в отделе рукописей публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, всего на несколько лет старше Саввиной книги.

Ранее в ДНК жительницы средневековой Старой Рязани нашли следы европейского происхождения.