Новости. Общество

Новокузнецкий роддом уже приостанавливал работу из-за грубых нарушений

Известия: в 2021 году роддом №1 в Новокузнецке уже временно закрывали
Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости

Новокузнецкий роддом №1 в 2021 году временно закрывали из-за грубых нарушений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы суда.

Согласно документам, Центральный районный суд Новокузнецка приостанавливал работу акушерского отделения, операционного блока и прачечной на 14 суток. Тогда было установлено, что в плановой операционной отсутствовал реанимационный комплекс для новорожденных, а также, как и в палате интенсивной терапии, использовалась неподходящая мебель, неустойчивая к дезинфекции.

Кроме того, спецодежду стирали в непредназначенных для этого подвальных помещениях, не разделяя потоки чистого и грязного белья.

14 января губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал, что в регион, где ранее в одном из роддомов Новокузнецка умерли девять младенцев, прибыла комиссия по оценке работы службы родовспоможения.

Девять новорожденных умерли в начале января в роддоме № 1 в Новокузнецке. Медицинское учреждение временно закрыли, СК возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. На время проверки отстранен от работы главврач больницы. Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов.

Ранее главный неонатолог Минздрава РФ вылетел в Новокузнецк.

