Появились кадры с места крупного ДТП с грузовиком в Москве

Последствия ДТП с опрокинувшейся фурой на МКАД в Москве попали на видео

Кадры фуры, которая перевернулась на внешней стороне МКАД в Москве 14 января, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На видео, которым поделился очевидец ДТП, — перевернувшаяся на бок фура. <...> Перекрыты средний и правый ряды», — сообщает канал.

Как сообщал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», на внешней стороне 27 км МКАД (в районе съезда №27) опрокинулся грузовик. Сейчас на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

По данным канала, движение в районе ДТП затруднено. В дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка МКАД.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

