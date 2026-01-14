Шестеро младенцев из Новокузнецкого роддома находятся в реанимации детской больницы

Новорожденные из роддома № 1 Новокузнецка госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии детской больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Состояние шестерых младенцев, доставленных в детскую больницу, медики оценивают как тяжелое, но стабильное.

«Вся медицинская помощь в полном объеме оказывается. Условия все подходящие, мест хватает», — сообщил собеседник агентства.

13 января стало известно о том, что в новокузнецком роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. С 2024 года в роддоме № 1 Новокузнецка выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

