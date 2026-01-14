Россиянина приговорили к длительному сроку за поджог военного самолета

Суд приговорил россиянина Максима Семенова к 12 годам лишения свободы за поджог военного вертолета и объекта компании мобильной связи. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в преддверии 15-летия со дня образования ведомства.

По словам главы СК, фигурант действовал по указанию украинских спецслужб. Бастрыкин также подчеркнул, что СК привлекает к ответственности граждан России, которые «встали на путь пособничества спецслужбам Украины».

Кроме того, ведомство реагирует на все факты преступлений в отношении граждан РФ со стороны киевского режима или с его подачи.

«Уголовное законодательство в полной мере позволяет привлекать в ответственности иностранных граждан, совершивших преступления в отношении россиян», — отметил Бастрыкин.

До этого в Калининграде двое граждан России, имена которых не называются, были приговорены к длительным срокам заключения – 24 и 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену, организацию диверсий и непосредственное участие в их совершении.

Ранее четырех жителей Кубани осудили за поджоги объектов транспортной инфраструктуры.