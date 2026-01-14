Размер шрифта
США получат контроль над «маршрутом Трампа» на 49 лет

Армения предоставит США контроль над «маршрутом Трампа» на 49 лет
США получат в аренду «маршрут Трампа» (коридор, который соединяет основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью через территорию Армении) на 49 лет. Об этом говорится в соглашении между Арменией и США по реализации проекта «Путь Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP), который опубликовал армянский МИД.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Вашингтоне, чтобы представить рамочную программу реализации TRIPP. Опубликованный документ является новым шагом на пути к выполнению обязательств, взятых в Белом доме 8 августа 2025 года, по содействию установлению прочного мира на Южном Кавказе, отметили в ведомстве.

В совместном заявлении Мирзояна и Рубио говорится, что Армения намерена санкционировать и поддержать создание компании TRIPP Development Company, которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP, получив первоначальное право на разработку сроком на 49 лет. Ереван намерен предложить Вашингтону 74% акций TRIPP Development Company, сохранив за собой 26%.

Предполагается, что это партнерство будет продлено еще на 50 лет с предоставлением дополнительной доли собственности правительству Армении, в результате чего его доля составит 49%.

Компания TRIPP Development Company будет напрямую реализовывать проекты по строительству железных и автомобильных дорог, также предполагается создание дочерних компаний для реализации других проектов.

Ранее Пашинян раскрыл детали строительства «маршрута Трампа».

