Складское помещение загорелось в Невинномысске после атаки беспилотников

В Невинномысске при падении БПЛА произошло возгорание складского помещения

Возгорание складского помещения на окраине Невинномысска произошло в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Помимо здания, загорелись несколько припаркованных легковых автомобилей. На месте работают пожарные расчеты. По словам губернатора, угрозы распространения огня нет.

Для обеспечения безопасности жителей Невинномысска принято решение об эвакуации в пункт временного размещения жителей нескольких домов, рядом с которыми упали обломки беспилотника. Обломки будут обследованы и обезврежены соответствующими службами. Угрозы для людей нет, добавил Владимиров.

До этого Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 14 января уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников в российских регионах. Из них 13 были сбиты в Ставропольском крае.

Ранее в Ростовской области при воздушной атаке были ранены четыре человека.