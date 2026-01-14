Оценена угроза таяния ледника «Судного дня» размером с Британию для России

Таяние ледника Туэйтса, известного как ледник «Судного дня», не угрожает России, поскольку это естественный природный процесс. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко.

«Ледник Судного дня» звучит эффектно, но на деле речь идет о нормальном природном процессе откалывания льда и движения ледников», — объяснил собеседник агентства.

Сенатор добавил, что ледники постоянно «живут» в движении: часть льда регулярно уходит в океан в виде айсбергов и дальше дрейфует по течениям. Аноприенко отметил, что даже если плавающая льдина растает, оказавшись в более теплых широтах, это не добавит уровень воды в мировой океан «сверх нормы».

До этого член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический сообщил, что ледник «Судного дня» начал активно смещаться, что грозит судоходству, «оживлению» древних бактерий и поднятию уровня мирового океана. По его словам, за перемещениями ледника, площадь которого сопоставима с территорией Великобритании, необходимо постоянно следить и оповещать о его положении мореплавателей во избежание катастрофы.

По прогнозам западных ученых, в случае полного таяния ледника «Судного дня» уровень мирового океана может подняться на 60 см. В худшем случае эта цифра может составить до 3-5 метров, что спровоцирует таяние другие ледников и климатическую катастрофу. Однако это, как отметил Таврический, произойдет еще не скоро.

