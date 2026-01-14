Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Оценена угроза таяния ледника «Судного дня» размером с Британию для России

Сенатор Аноприенко: таяние ледника «Судного дня» не представляет угрозы для РФ
Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Таяние ледника Туэйтса, известного как ледник «Судного дня», не угрожает России, поскольку это естественный природный процесс. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко.

«Ледник Судного дня» звучит эффектно, но на деле речь идет о нормальном природном процессе откалывания льда и движения ледников», — объяснил собеседник агентства.

Сенатор добавил, что ледники постоянно «живут» в движении: часть льда регулярно уходит в океан в виде айсбергов и дальше дрейфует по течениям. Аноприенко отметил, что даже если плавающая льдина растает, оказавшись в более теплых широтах, это не добавит уровень воды в мировой океан «сверх нормы».

До этого член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический сообщил, что ледник «Судного дня» начал активно смещаться, что грозит судоходству, «оживлению» древних бактерий и поднятию уровня мирового океана. По его словам, за перемещениями ледника, площадь которого сопоставима с территорией Великобритании, необходимо постоянно следить и оповещать о его положении мореплавателей во избежание катастрофы.

По прогнозам западных ученых, в случае полного таяния ледника «Судного дня» уровень мирового океана может подняться на 60 см. В худшем случае эта цифра может составить до 3-5 метров, что спровоцирует таяние другие ледников и климатическую катастрофу. Однако это, как отметил Таврический, произойдет еще не скоро.

Ранее в Антарктиде обнаружили хищную морскую губку, которая переваривает жертв заживо.
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+