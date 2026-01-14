Размер шрифта
Стали известны детали нового романа Елены Степаненко: «Не подпустит к себе нищеброда»

Продюсер Дворцов: у Степаненко роман с коллегой, который младше нее на 30 лет
Кадр телеканала «Россия»

Российская юмористка Елена Степаненко встречается с обеспеченным мужчиной 40–45 лет. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов изданию aif.ru.

В последние четыре месяца артистку на светских мероприятиях сопровождает неизвестный мужчина — он посещает все мероприятия, где выступает 72-летняя Степаненко. Дворцов предполагает, что у знаменитости роман с этим мужчиной.

Продюсер также подчеркивает, что Степаненко представляет мужчину как администратора, но эксперт сомневается в ее словах.

«Насколько я понимаю, он не бедный. Да и Степаненко не подпустит к себе нищеброда», — заявляет Дворцов.

Он добавляет, что лично не сталкивался с новым спутником комикессы, но знает о нем со слов коллег. Дворцов также уточняет, что мужчина прошел «строгий отбор», так как Степаненко «не станет работать абы с кем».

В то же время пара не давала комментариев относительно характера своих отношений.

В 2018 году состоялся развод Елены Степаненко и юмориста Евгения Петросяна после 33 лет совместной жизни. Юмористка заявила, что «отпустила Евгения Вагановича» в новую жизнь. В настоящее время он женат на 36-летней Татьяне Брухуновой.

