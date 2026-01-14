Размер шрифта
В НАТО назвали немирным российское присутствие в Арктике

Генерал Гринкевич: Россия и Китай присутствуют в Арктике не в мирных целях
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Россия и Китай расширяют свое присутствие в Арктике не в мирных целях. Об этом заявил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, сообщает Fox News.

По его словам, Россия и Китай наращивают совместное патрулирование в Арктике и увеличивают свое присутствие в этом регионе от северного побережья России до Канады и севера Аляски. Гринкевич отметил, что страны исследуют возможности противостояния НАТО на море и под водой.

«Это делается не в мирных целях. Они там не изучают тюленей и белых медведей, а проводят батиметрические исследования и пытаются понять, как они могут противостоять НАТО на море и под водой. Этот процесс может очень быстро развиваться. Нам необходимо помнить об этом и быть к этому готовыми», — отметил он.

При этом Гринкевич подчеркнул, что он не считает действия России и Китая в Арктике непосредственной угрозой для НАТО.

В январе 2026 года генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Арктика имеет стратегическое значение для Североатлантического альянса, однако Россия и Китай продолжают усиливать военное присутствие в регионе. А в декабре 2025 года посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что страны НАТО рассматривают Крайний Север как потенциальный театр военных действий. В ноябре газета Politico также писала, что Британия решила стать ключевым игроком в подготовке НАТО к конфликту с Россией в Арктике.

Ранее Bloomberg сравнил военное присутствие России и НАТО в Арктике.

