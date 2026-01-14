Назван прожиточный минимум пенсионера в 2026 году

Прожиточный минимум пенсионеров в целом по России в 2026 году составит 16 288 рублей, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, в разных регионах цифры разнятся.

«В 2026 году установлены следующие величины прожиточного минимума в целом по России: на душу населения — 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рубля, пенсионеров — 16 288 рублей, детей — 18 371 рубль. На 2026 год самое низкое значение прожиточного минимума пенсионера установлено в Липецкой и Тамбовской областях (по 13 518 рублей), самое высокое — в Чукотском автономном округе (42 511 рублей). Величина прожиточного минимума пенсионера используется при назначении социальных доплат к пенсиям», — отметил Балынин.

По его словам, всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в субъекте РФ. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы пенсий, срочной пенсионной выплаты,

дополнительного материального (социального) обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг), иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

По словам экономиста, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера не учитываются меры социальной поддержки, предоставляемые ему в соответствии с федеральным и региональным законодательством в натуральной форме, за исключением денежных эквивалентов мер соцподдержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг.

Балынин отметил, что если, например, общая сумма материального обеспечения пенсионера, проживающего в Чукотском автономном округе, составляет 20 тыс. рублей, сумма социальной доплаты будет равна 22 511 рублей.

